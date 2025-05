Ivan Rakitic explica por qué "hay que felicitar a Laporta" por la renovación de Lamine Yamal: "El esfuerzo"

Publicado el 28 may 2025, 17:54

La renovación de Lamine Yamal con el FC Barcelona ha sido uno de los movimientos más celebrados por la afición culé esta semana. El joven talento de La Masia, considerado como la gran perla del fútbol español, amplía su contrato con el club azulgrana hasta 2031. La noticia, adelantada por Helena Condis en El Partidazo de COPE y oficializada este martes, ha provocado reacciones inmediatas. Entre ellas, la de Ivan Rakitic, exjugador azulgrana y ahora comentarista habitual en los partidos del Barça en Tiempo de Juego.

Rakitic analizó la renovación en conversación con Joseba Larrañaga en El Partidazo, dejando claro el valor simbólico y deportivo del acuerdo. “Creo que para todos es un día muy especial”, señaló el croata. “Sobre todo hay que felicitar al presidente, al chico, y al final agradecer el esfuerzo que hacen todas las partes”, añadió. Una reflexión que no solo apunta al mérito institucional, sino también al deseo firme del jugador de seguir vistiendo la camiseta del Barça.

Un fichaje interno que vale un título

Larrañaga planteó el tema de forma directa: "Gran noticia, ¿no? La ampliación de contrato de Lamine". Y Rakitic respondió con contundencia: "Parece un día que se haya ganado otro título". En ese tono celebrativo, elogió la visión de futuro de Joan Laporta, que ha sabido cerrar una operación que refuerza el proyecto deportivo a largo plazo.

Alamy Stock Photo Lamine Yamal (FC Barcelona) celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de La Liga EA Sports entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estate Olimpic Lluis Companys el 18 de mayo de 2025 en Barcelona.

El acto de firma tuvo lugar en las oficinas del Spotify Camp Nou, con la presencia de Laporta, el vicepresidente deportivo Rafa Yuste y el director deportivo Deco.

La joya de La Masia sigue en casa

Desde su debut el 29 de abril de 2023, Lamine Yamal no ha dejado de romper récords. Con solo 15 años, 9 meses y 16 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar con el primer equipo. Bajo las órdenes de Xavi Hernández primero, y ahora con Hansi Flick, su evolución ha sido meteórica. Esta temporada ha disputado 55 partidos, 51 de ellos como titular, marcando 18 goles y repartiendo 21 asistencias.

Además de sus cifras, Lamine ha brillado por su carácter en partidos clave: clásicos, eliminatorias europeas y encuentros decisivos donde no se ha achicado. Con 17 años —cumplirá los 18 este 13 de julio— ya es uno de los jugadores más influyentes del fútbol español y su nombre suena entre los favoritos al próximo Balón de Oro.

El anterior contrato del jugador expiraba en 2026, el máximo permitido para juveniles. Su cláusula era de mil millones de euros, aunque el club no ha revelado si se mantiene en el nuevo vínculo. La gestión de su agente, Jorge Mendes, ha sido clave tanto en esta renovación como en la inminente salida de Ansu Fati al AS Mónaco, donde buscará minutos tras no contar en los planes de Flick.

Alamy Stock Photo Lamine Yamal del Barcelona con los jugadores del Barcelona celebran el primer lugar en el campeonato español de La Liga 2024-25 con el trofeo durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estadi Olimpic Lluis Companys el 18 de mayo de 2025 en Barcelona.

“El chico quería seguir en el Barça y el presidente lo ha hecho posible”, insistió Rakitic en COPE. “Todos podemos estar muy, muy felices de seguir disfrutando de un chico que puede ser lo más importante del fútbol en los próximos años”.

Con esta renovación, el Barça no solo retiene a su estrella emergente, sino que envía un mensaje de estabilidad, proyecto y ambición. Y como bien apuntó Ivan Rakitic en Tiempo de Juego, hay días en que una firma pesa tanto como una copa.