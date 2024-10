Iniesta se sincera sobre la polémica relación con la afición del Athletic y San Mamés: "Se tergiversaron cosas"

Andrés Iniesta, uno de los más grandes futbolistas de la historia, ha sido un referente del FC Barcelona y la selección española. Sin embargo, su relación con la afición del Athletic Club de Bilbao ha estado marcada por la controversia y la tensión, por lo que le preguntó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE en la entrevista de este martes tras el anuncio de su retirada del fútbol.

A pesar de su brillante carrera, Iniesta no pudo escapar a la hostilidad que algunos sectores de la grada de San Mamés le mostraron a lo largo de los años. Uno de los momentos más destacados que avivó esta rivalidad ocurrió en la temporada 2010/2011, poco después de que Iniesta levantara la Copa del Mundo con la selección española.

En un partido en Bilbao, el defensa Fernando Amorebieta fue expulsado tras una dura entrada sobre Iniesta, quien, al intentar evitar el impacto, saltó y fue interpretado por muchos aficionados como un intento de exagerar la falta. Esta percepción llevó a que el público de la vieja Catedral, abucheara y lanzara improperios hacia el mediocampista azulgrana.

EFE Mateu Lahoz enseña la tarjeta roja a Fernando Amorebieta por su entrada a Andrés Iniesta

La expulsión de Amorebieta, sancionada por el árbitro Mateu Lahoz, se convirtió en un punto de inflexión en la relación entre Iniesta y la afición del Athletic. Para los seguidores del equipo vizcaíno, el episodio simbolizó una supuesta falta de honestidad por parte de Iniesta, quien, en su visión, había provocado la decisión del árbitro con su actuación.

La polémica relación

Para complicar aún más la situación, las declaraciones de Iniesta sobre el estadio no ayudaron a calmar los ánimos. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre la experiencia de jugar en el viejo San Mamés, Iniesta respondió que para él era "igual que jugar en cualquier otro campo". El club este martes mandó un mensaje de agradecimiento por su carrera tras su despedida.

Esta afirmación fue interpretada por los aficionados del Athletic como una falta de respeto hacia un lugar que para ellos tiene un valor histórico y emocional significativo. La reacción fue inmediata: el pitido y los insultos se intensificaron en cada visita del Barça a Bilbao.

Tras su retiro del fútbol profesional, Iniesta tuvo la oportunidad de reflexionar sobre esta tensa relación en una entrevista con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Agradeciendo a sus compañeros del Athletic, como Gurpegui y Raúl García, Iniesta se sinceró sobre la situación, reconociendo que "se tergiversaron cosas".

Cordon Press Andrés Iniesta, durante un partido ante el Athletic Club en San Mamés

Su tono era claro: "No me daba pena, pero son cosas que pasan". A pesar de la hostilidad, enfatizó que siempre ha tenido un profundo respeto hacia el Athletic, considerándolo un club con una rica historia y una gran tradición. Iniesta también admitió que algunos de sus comentarios posteriores al incidente no fueron bien recibidos y que eso exacerbó la situación.

Iniesta se sincera

Reconoció que "a nadie le gusta que te silben" y que el hecho de que se malinterpretaran sus palabras y acciones contribuyó a la animosidad que sentía la grada hacia él. A pesar de esto, mantenía una visión positiva de su carrera y su relación con otros jugadores del Athletic. Por eso, Juanma Castaño reflexionó que esto tiene que resolverse.

La historia de Iniesta con la afición del Athletic Club de Bilbao ilustra cómo las emociones en el fútbol pueden escalar rápidamente, creando tensiones que a veces parecen irracionales. El fervor de los seguidores, combinado con las complejidades de la competición y la interpretación de las acciones de los jugadores, puede dar lugar a situaciones difíciles de resolver.