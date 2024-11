Hugo Ballester relata la dura realidad que viven los afectados por la DANA diez días después de la catástrofe: "No se puede jugar con la gente"

Ya han pasado varios días desde aquel trágico 29 de octubre, cuando la vida para miles de persones, sobre todo en la Comunidad Valenciana, pero también en otras localidades como Letur en Albacete, y como ha detallado nuestro compañero de COPE Valencia, Hugo Ballester, en El Partidazo de COPE, la situación sigue siendo complicada.

EFE Voluntarios trabajan en la limpieza de las calles de Alfafar

ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS

El número de víctimas mortales a consecuencia de la DANA que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana pero también a municipios de Castilla-La Mancha y Andalucía es ya de 223 y la cifra de rescatados en las últimas 24 horas se eleva a 52, hasta un total de 36.657.

El número actualizado de víctimas mortales es el resultado de sumar las 215 de la Comunitat Valenciana, según el último balance del Centro de Integración de Datos (CID) hecho público esta noche por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, a las siete de Castilla-La Mancha y la que perdió la vida en Málaga.

El resto de los datos proceden de la página web de la Moncloa, de los facilitados por la Generalitat valenciana y de los ofrecidos por el director general de Seguros y del Consorcio de Compensación de Seguros, José Antonio Fernández, en una rueda de prensa.

LA LLUVIA CESA, PERO la ayuda no llega

Nuestro compañero de Deportes COPE Valencia, Hugo Ballester, explicaba así la situación diez días después de la llegada de la DANA.

"Han pasado diez días y la situación sigue siendo igual de trágica. Las calles siguen siendo ciénagas, hay hogares sin luz, sin agua potable, sin agua caliente. Hay gente que hoy, en el décimo día, ha comido caliente por primera vez, gracias a la ayuda de los voluntarios. Sigue habiendo casi un centenar de desaparecidos, sigue la gente sin poder velar a sus difuntos, sigue ascendiendo el número de fallecidos y la realidad es que aquí es bien distinta a lo que se trata de transmitir y mi obligación es contar la verdad. Y la verdad es que la situación es dramática y que la situación en 69 municipios de la provincia de Valencia está siendo caótica y está siendo un drama para la gente en el día a día", relataba Hugo.

Europa Press Eduardo Manzana / Europa Press 07 NOVIEMBRE 2024;DANA; 07/11/2024

Hugo Ballester, durante su relato de la realidad valenciana, tuvo palabras de agradecimientos a los miles de voluntarios que han acudido de toda España para echar una mano: "Es que les han robado su día a día y lo peor de todo es que, primero, llegaron tarde con el aviso y, posteriormente, llegaron tarde con la ayuda. Tardaron seis días en entrar de verdad y estamos en el día 10 y esto va para rato. Entonces, lo único que puedo hacer es agradecer las muestras de cariño, la solidaridad de la gente, del pueblo valenciano y del resto de España, porque sigue llegando muchísima gente de todos los rincones de este país, ya sean servicios de emergencias voluntarios que se desplazan hasta el lugar de los hechos, a cualquier ciudadano a pie que ha cogido su furgoneta, su camioneta o su vehículo particular y se ha plantado con una escoba y un cubo a ayudar, pero hace falta profesionales, hace falta mucha maquinaria pesada para que se empiece a vislumbrar la luz al final del túnel. Todavía hay mucha oscuridad".

Ayuntamiento de Lorca Voluntarios transportan ayuda humanitaria para Valencia en Ifelor

OASIS

Un Hugo que concluía su relato de la siguiente manera: "Yo me quedo con una frase de uno de los médicos voluntarios que escucha en la televisión que decía algo así como pagamos impuestos de Europa y nos están tratando como tercermundistas. Y esa es la realidad que asola ahora mismo a la población valenciana en una tragedia de una magnitud que, además, lo habéis añadido vosotros muy bien. A medida que vamos conociendo los hechos de la gestión, todavía se acrecienta la negligencia y es muy doloroso mientras unos desmienten a otros que la población esté sufriendo porque le han dado la espalda y la gente está muy... No es ni frustración ni enfado, es desesperación".

Hugo Ballester cuenta su experiencia ayudando en la 'zona cero' de la DANA

"Y yo creo que no se puede jugar con la gente y la gente lo está pasando muy mal. Así que un abrazo muy fuerte a todos, a aquellos en las zonas afectadas que estén sintonizando ahora la radio, que ojalá les podamos acompañar y hacerles pasar un buen rato porque la noche es el peor momento. Durante el día tienes la cabeza ocupada, estás tratando de distraer a tus hijos que no pueden ir al colegio todavía, estás tratando de limpiar tu hogar, estás tratando de ayudar a los vecinos en lo que puedas y cuando llega la noche y tienes que volver a la soledad de esa casa que ya no es hogar, se pasa francamente mal. Así que estoy muy de acuerdo. A mí me resulta muy difícil, pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Víctor y en el espíritu del 'Oasis' porque sé que es un regalo para la gente que está sufriendo y mucho", sentenció.

CANALES DE WHATSAPP

