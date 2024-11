Hugo Ballester cuenta su experiencia después de estar ayudando en la 'zona cero' de la DANA: "Están abandonados a su suerte y conviviendo con cadáveres en su casa"

Este viernes ha estado marcado por la gran solidaridad del pueblo valenciano con sus vecinos afectados por la DANA que golpeó la zona a principio de semana.

'El puente de la solidaridad'

Tanto desborde de gente ha habido a lo largo de todo el día que el CECOPI ha informado del cese de la movilidad para la población en la zona metropolitana de Valencia, que queda circunscrita a todos los servicios esenciales y todas las empresas responsables de garantizar el suministro de servicios básicos desde las doce de esta noche hasta la misma hora del domingo en las vías de acceso y salidas a los pueblos más afectados por la DANA, con excepciones.

Tras la reunión del CECOPI celebrada esta noche de viernes, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha informado de esta decisión unánime para que los medios puedan llegar a las zonas afectadas y los voluntarios puedan acceder en un dispositivo organizado en la Ciudad de las Artes.

TESTIMONIO DE HUGO BALLESTER

Nuestro compañero de Deportes COPE Valencia, Hugo Ballester, ha detallado este viernes en El Partidazo de COPE lo que ha vivido en la 'zona cero' de la DANA. Más concretamente ha ido a la localidad de Aldaia.

Hugo ha ido con dos exjugadores del Valencia, como son Tino Costa y Roberto Soldado y explica cómo llegaron a Aldaia: "Por la tarde, a eso de las 15:00h, (Tino) me ha mandado un audio de COPE, de Paula, una vecina de Aldaia, rota en dolor pidiendo ayuda, y me ha dicho vamos aquí y hemos ido con Soldado y otro amigo".

"Hemos aparcado y hemos cruzado una pasarela. Nos hemos puesto a andar y hemos preguntado por la calle qué más ayuda necesitaba. Por la calle estaba la desastre, la barbarie y nos hemos encontrado con un pueblo que es PUEBLO, sin la ayuda de nadie, en tres días, tenían aquel desastre 'controlado'", admitía Ballester.

"Seguía el manto de barro, pero los colchones, coches, electrodomésticos estaban a ambos lados de la acera y hemos buscado una calle que estuviera más conflictiva", explicaba Hugo Ballester.

¿CAMBIOS?

Nuestro compañero de Deportes COPE Valencia aseguraba que durante las últimas 24 horas apenas ha visto cambios y sí que ha destacado la gran solidaridad del pueblo valenciano a pesar de que haya personas que han tenido que caminar varias horas para 'echar una mano': "El pueblo, aprovechando la festividad, se ha echado a la calle y ha dicho, apartaos los que tenéis que decidir que ya vamos nosotros".

"He notado un reguero de personas que no se lo han pensando ni un segundo y han echado a un lado a los que no saben y ellos han tirado del carro", indicó.

La parroquia de La Torre se ha convertido en el epicentro de la ayuda de la zona

"Esta gente lo está haciendo mientras que convive con cadáveres. Hay más de 200 fallecidos y todavía nos estamos preguntando si tiene que entrar el Ejército", lamentaba Hugo.

"Lo que está pasando después de la riada no tiene nombre, están abandonados a su suerte y conviviendo con cadáveres en su casa", sentenció durante el relato de su experiencia.

