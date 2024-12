Gonzalo Miró no entiende por qué no se reconoce el cambio que ha hecho Simeone y que le da la razón: "La intención"

En El Partidazo de COPE, Gonzalo Miró expresó su perplejidad ante la falta de reconocimiento a los cambios significativos que Diego Simeone ha implementado en el Atlético de Madrid. A pesar de la mejora evidente en el rendimiento del equipo, tanto en juego como en resultados, Miró se mostró crítico con la actitud de algunos comentaristas, jugadores e incluso del propio entrenador, quienes parecen reacios a admitir las modificaciones realizadas.

Gonzalo Miró comentó: "No termino de entender cuál es el problema de reconocer que se han tocado una serie de cosas que le han venido mejor al equipo. Pero no lo digo ya por los que estamos aquí comentando, sino incluso por el entrenador o los propios jugadores. O sea, ha habido una serie de cambios que al equipo le han dado otra cara". Esta reflexión apunta a una mejora táctica y estratégica en el equipo, que ha resultado en una imagen renovada del Atlético de Madrid.

Según Miró, uno de los cambios más notables ha sido la actitud del equipo en el campo. "Esa actitud, no sólo una actitud de los futbolistas, actitud a la hora de mandar con el balón, de presionar más arriba. Para eso también, yo que suscribo todo lo que ha dicho Uzquiano, sumaría que el hecho de no jugar Witsel, que recula mucho porque no es rápido, hace que el equipo pueda jugar un poquito más arriba, que la presión vaya más arriba. Eso antes no se hacía, ahora se hace". La ausencia de Witsel y la incorporación de jugadores más dinámicos han permitido al Atlético presionar más alto y controlar mejor el juego.

EFE Griezmann y Julián Álvarez celebran un gol del Atlético contra el Slovan.

Además, Miró destacó la profundidad de los laterales, que ahora ofrecen más opciones en las bandas. "Son dos laterales que son infinitamente más profundos que antes. Ahora ya tiene superioridad en bandas, de repente Llorente dobla a Simeone o hoy Galán a Lino. Estas cosas antes no pasaban". Este cambio ha sido fundamental para la creación de oportunidades y la efectividad en ataque.

Gonzalo Miró no entiende por qué no se reconoce

La racha de resultados del Atlético de Madrid ha sido notable. En las últimas semanas, el equipo ha encadenado victorias importantes que lo han posicionado favorablemente tanto en La Liga como en competiciones europeas. La mejora en el juego colectivo y la eficacia de los delanteros, como Julián Álvarez, han sido cruciales. "Cuando los minutos que jugaba, que no era titular indiscutible Julián Alvarez cuando jugaba, muchas veces estaba tirada una banda, estaba muy alejado del área, bueno, ahora está más cerca y se nota porque el chico hace muchos goles".

A pesar de estos logros, Gonzalo Miró sigue observando una reticencia a reconocer los cambios positivos. "Cuando todo empieza a funcionar mejor, no podemos pretender que no haya cambiado nada, solo las titularidades futbolistas, porque eso no es así". Esta afirmación subraya la importancia de reconocer el trabajo y la evolución del equipo bajo la dirección de Simeone.

La crítica de Miró no es nueva. A lo largo de su participación en El Partidazo de COPE, ha mantenido una actitud crítica hacia Simeone, insistiendo en la necesidad de actualizar y mejorar constantemente. Sin embargo, su opinión actual refleja una valoración positiva de los ajustes realizados y un llamado a reconocer la intención detrás de estos cambios.

EFE Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el segundo gol del equipo rojiblanco

El análisis de Gonzalo Miró en El Partidazo de COPE destaca la transformación del Atlético de Madrid bajo la gestión de Diego Simeone. Los cambios tácticos, la mejora en la actitud y la racha de buenos resultados son evidencias de un equipo en evolución. El reconocimiento de estos avances es fundamental para valorar el trabajo realizado y seguir construyendo sobre esta base sólida.