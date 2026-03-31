Juanma Castaño: "De la Fuente ha democratizado el puesto de jugador de la selección... Morata ha desaparecido de nuestra cabeza"

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha expresado su admiración por la actual Selección Española y, en particular, por la gestión de su entrenador, Luis de la Fuente. Para Castaño, una de las claves del éxito del equipo es que tiene la sensación de que casi da igual quién juegue, destacando la versatilidad y el nivel homogéneo de la plantilla. "Es un equipo que cualquiera que entra puede funcionar", afirmó.

Este fenómeno, según Juanma, no es casual, sino fruto de un trabajo consciente por parte del seleccionador. Castaño ha recordado que De la Fuente ha llamado a muchos jugadores distintos, una cifra que asciende a 77 convocados, lo que considera una cantidad muy elevada. Este enfoque ha contribuido a ampliar la base de futbolistas seleccionables.

Ha tenido mucho mérito en democratizar el puesto de jugador de la selección española" Juanma Castaño

EFE Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa previa al amistoso contra Serbia.

El mérito del técnico riojano, en palabras de Castaño, ha sido "democratizar un poco el puesto de jugador de la selección española". Esta nueva dinámica contrasta con épocas recientes, como la última Eurocopa, donde el debate se centraba en figuras concretas. "Morata ha desaparecido de nuestra cabeza, y era el foco del debate en la última Eurocopa", recordó el comunicador.

La gestión de De la Fuente

Las palabras de Castaño coinciden con la filosofía que el propio Luis de la Fuente ha transmitido en sus comparecencias. El seleccionador reconoció este lunes en la previa del partido entre España y Egipto que cuenta con "una base sólida de 22 jugadores" para el próximo Mundial, aunque también busca "refrescar al equipo" en partidos amistosos como el disputado contra Egipto. "Vamos a sacar un equipo muy competitivo", declaró.

De la Fuente también ha hecho un llamamiento a la unidad, pidiendo a los aficionados que animen a la selección por encima de los colores de los clubes. Ante la posibilidad de pitos a Joan García en el RCDE Stadium tras su fichaje por el Barcelona, el técnico fue claro: "Los jugadores no son de ningún club, son de la selección".

EFE El meta del Barcelona, a su llegada a la concentración en Las Rozas.

España, entre las favoritas

El entrenador ha afirmado que le "encanta" que se considere a España como una de las favoritas para ganar el próximo Mundial, ya que sería "negar una situación evidente". En su análisis, situó a la Roja en el grupo de principales candidatas junto a Inglaterra, Francia, Argentina y Brasil.

Respecto a nombres propios, De la Fuente se ha mostrado esperanzado con que tanto Nico Williams como Mikel Merino se recuperen a tiempo. También ha señalado que Eric García tiene "todas las posibilidades" de estar en la lista y ha elogiado la progresión de Lamine Yamal: "Es mejor futbolista que hace dos años, pero menos que de aquí a otros dos".

De la misma manera que soy empático con otros, exijo que sean empáticos conmigo" Luis de la Fuente

Finalmente, el seleccionador ha defendido su autonomía y sus decisiones, enviando un mensaje a los clubes y al entorno. De la Fuente remarcó que siempre actúa pensando en lo mejor para el combinado nacional y pidió reciprocidad: "De la misma manera que soy empático con otros, exijo que sean empáticos conmigo".