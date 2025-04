Fouto confirma que LaLiga no cambiará los horarios para El Clásico: "El Barça, con más descanso que el Real Madrid"

La final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Real Madrid ya ha comenzado a generar controversia antes de que ruede el balón. El calendario de LaLiga para la jornada previa al encuentro en La Cartuja ha desatado la primera polémica. El Barça jugará su partido de Liga el martes, mientras que el Real Madrid lo hará el miércoles, lo que significa que los azulgranas tendrán 24 horas más de descanso antes de la gran final.

Esta situación no ha pasado desapercibida para los aficionados y la prensa deportiva, que ya han comenzado a debatir sobre la posible ventaja que esto puede suponer para el equipo de Hansi Flick. En una final tan reñida y con dos equipos de primer nivel, cada detalle cuenta, y el descanso previo es un factor clave en el rendimiento físico y mental de los jugadores.

LaLiga no cambiará los horarios

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño planteó la situación y la posibilidad de que el Real Madrid pidiera un cambio de fecha para igualar las condiciones de descanso entre ambos equipos. Sin embargo, el periodista Isaac Fouto fue tajante en su respuesta: "Poder pedir puede, pero cambiarlo no van a cambiar nada, porque esto ya estaba establecido así". La decisión de fijar estos horarios responde a los intereses de las operadoras televisivas que transmiten los encuentros en DAZN y Movistar, que han programado los partidos en el horario de mayor audiencia.

EFE El presidente de LaLiga, Javier Tebas, antes de intervenir en un desayuno informativo este lunes en Madrid

Este diseño del calendario se estableció sin conocer a los finalistas de la Copa del Rey, por lo que no se puede considerar un trato de favor hacia ningún equipo. "El que ganara esta eliminatoria entre el Barça y el Atlético de Madrid iba a tener 24 horas más de descanso, y el que ganara la del Madrid-Real Sociedad, 24 horas menos", explicó Fouto, dejando claro que no hay margen para modificaciones.

La cuestión de los horarios es un debate recurrente en el fútbol español, ya que en varias ocasiones los equipos han manifestado su disconformidad con la planificación de los partidos y el impacto que esto tiene en su rendimiento en competiciones nacionales e internacionales. Sin embargo, las operadoras de televisión y los organismos deportivos han mantenido su postura inflexible en cuanto a la programación de los encuentros.

Una ventaja de descanso para el Barça

El FC Barcelona jugará su partido de Liga contra el Mallorca el martes, mientras que el Real Madrid se enfrentará al Getafe el miércoles. Esto supone un día más de descanso para los de Hansi Flick, algo que podría ser clave en una final de alta intensidad como la que se disputará en Sevilla. Más aún considerando que tanto el Real Madrid como el Barça vienen de semanas exigentes en otras competiciones, incluyendo la Champions League, donde ambos equipos han tenido que enfrentarse a rivales de primer nivel.

La reacción del Real Madrid ante esta situación aún no se ha hecho oficial, pero el antecedente de otras competiciones hace pensar que el club blanco podría elevar una queja o, al menos, manifestar su malestar. En el pasado, equipos de la Liga española han solicitado modificaciones en los calendarios por circunstancias similares, aunque rara vez se han atendido dichas peticiones.

No obstante, según las declaraciones de Fouto, la postura de LaLiga es inamovible y no se realizarán cambios en la programación. La situación no es nueva en el fútbol y, aunque a algunos sectores les pueda parecer injusto, forma parte de las condiciones establecidas desde el inicio de la temporada.

CORDONPRESS Florentino Pérez, durante un acto oficial en el Santiago Bernabéu

Con este escenario, la previa de la final ya está marcada por la polémica. La afición del Real Madrid podría considerar esto una desventaja, mientras que en el entorno azulgrana se ve como una situación fortuita y dentro de la normalidad del calendario. Lo que es seguro es que esta final promete ser apasionante y que cualquier factor, por mínimo que sea, podría inclinar la balanza hacia uno u otro equipo.

La rivalidad histórica entre Real Madrid y FC Barcelona siempre ha estado marcada por este tipo de situaciones, donde cada pequeño detalle genera un gran revuelo en la opinión pública y entre los aficionados. En este caso, los horarios se suman a la larga lista de controversias que rodean a los enfrentamientos entre los dos clubes más grandes de España.

A medida que se acerque la fecha de la final, se espera que la tensión siga en aumento. Ambos equipos estarán pendientes de sus últimos compromisos ligueros antes del duelo decisivo en Sevilla, y cualquier incidencia en la preparación podría ser determinante en el rendimiento sobre el terreno de juego.