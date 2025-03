Experto en derecho revela la clave por la que los insultos a Vinicius no son delito de odio para la Fiscalía: "Desconcertante"

La reciente decisión de la Fiscalía de Barcelona de pedir el archivo de la causa contra dos aficionados del FC Barcelona, acusados de proferir insultos racistas contra Vinícius Jr. en el Clásico de octubre de 2023 en el estadio de Montjuïc, ha generado una gran controversia en el mundo del deporte y la opinión pública. El Ministerio Público ha argumentado que, aunque los insultos fueron ofensivos, no constituyen un delito de odio ni un trato degradante, lo que ha desconcertado a expertos en derecho, entre ellos el catedrático Emilio Cortés, quien en declaraciones al programa El Partidazo de COPE manifestó su desacuerdo con la decisión.

La decisión de la Fiscalía

Según el escrito de la Fiscalía, la causa fue solicitada para ser archivada debido a que no se han podido esclarecer de forma precisa las expresiones proferidas por los acusados. La Fiscalía sostiene que, aunque los comentarios fueron ofensivos, no constituyen un delito de incitación al odio, dado que no provocaron un "efecto llamada" entre el público ni resultaron en la suspensión del partido. Además, consideran que no existe un contexto claro que permita calificar los hechos como un trato degradante hacia el jugador brasileño.

Para Emilio Cortés, catedrático en Derecho Penal, esta interpretación es "desconcertante". "El Código Penal contempla figuras específicas para estos casos. Un insulto racista, orientado a la pertenencia de la víctima a un grupo racial, debería estar penado. No estamos hablando de un insulto común, sino de uno que ataca la dignidad de una persona por su raza", explicó Cortés, añadiendo que, en su opinión, la Fiscalía está errando al descartar este tipo de conductas como delito de odio.

Un insulto racista, orientado a la pertenencia de la víctima a un grupo racial, debería estar penado" Emilio Cortés Catedrático en Derecho Penal en El Partidazo de COPE

Los hechos que protagonizaron el incidente se produjeron durante el Clásico de octubre de 2023 entre el FC Barcelona y el Real Madrid, disputado en el estadio de Montjuïc. Durante el partido, varios aficionados del Barça fueron grabados profiriendo cánticos racistas hacia Vinícius Jr. Las grabaciones y las declaraciones de testigos permitieron identificar a tres seguidores del Barça como los autores de los cánticos. Uno de los implicados era menor de edad en el momento de los hechos.

Alamy Stock Photo Vinicius Junior (Real Madrid) (I) discute con Xavi Hernández (Barcelona) (D) con Carlo Ancelotti (Real Madrid) (C) entre ellos durante el partido de fútbol del campeonato español La Liga EA Sports entre Barcelona vs Real Madrid, más conocido como El Clásico, jugado en el estadio Olímpico de Montjuic

A pesar de la existencia de pruebas en video y la declaración de un testigo, la Fiscalía ha considerado que las expresiones proferidas no son lo suficientemente claras como para definirlas como un delito de odio. La fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona también subraya que no hubo un "efecto llamada" ni una incitación al odio que alterara el desarrollo del partido. La causa, que ya lleva casi dos años en proceso, ha generado reacciones dispares, especialmente en un contexto tan sensible como el racismo en el fútbol.

Los insultos racistas

Para Cortés, este tipo de incidentes debería ser tratado con más rigor, dado el contexto en el que se producen y la gravedad de los insultos racistas. En su intervención en El Partidazo de COPE, subrayó que "la ley debe proteger la dignidad de las personas frente a la discriminación racial", y que la falta de una reacción contundente por parte de la Fiscalía podría enviar un mensaje equivocado en cuanto a la tolerancia de comportamientos racistas en el fútbol y en la sociedad en general.

Este caso no es el primero de su tipo. En 2022, durante un derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, la Fiscalía también archivó la causa sobre los cánticos racistas dirigidos a Vinícius Jr. en las afueras del estadio Metropolitano. En ese caso, se argumentó que los cánticos fueron de corta duración y no generaron un clima de violencia o desorden. Sin embargo, los expertos señalan que la repetición de estos casos muestra una tendencia preocupante en la interpretación de la ley.

Un precedente preocupante

Lo que resulta más sorprendente para muchos es que la Fiscalía, en teoría, debería ser la institución encargada de velar por el cumplimiento de la ley y la protección de las víctimas de delitos. Sin embargo, la decisión de archivar este caso y los precedentes similares han suscitado críticas sobre la falta de sensibilidad en la respuesta institucional ante el racismo en el deporte.

Alamy Stock Photo Vinicius Junior (Real Madrid) visto durante el partido de fútbol del campeonato español La Liga EA Sports entre Barcelona vs Real Madrid, más conocido como El Clásico, jugado en el estadio Olímpico de Montjuic

En este sentido, Roberto Palomar, periodista de Marca, opinó que la Fiscalía debería aprovechar estos casos para dar un "mensaje ejemplarizante" y demostrar que el racismo no tiene cabida en el fútbol. La falta de sanciones claras podría resultar en una normalización de estos comportamientos, lo que dificultaría la erradicación del racismo en el deporte y la sociedad en general.

A pesar de la decisión de la Fiscalía, el Real Madrid y Vinícius Jr. siguen luchando por que se haga justicia, y el caso continúa siendo un tema central de debate. La decisión final, que podría incluir la remisión del caso a la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación, será clave para determinar si los responsables enfrentan alguna sanción. La jueza de instrucción tendrá la última palabra, y será interesante ver cómo se resuelve este caso de gran repercusión mediática.