La esperanza de Paco Gónzalez al escuchar el once con el que el Real Madrid jugará ante el Arsenal: "Cuando el Real Madrid remontó un 5-1..."

El Real Madrid se enfrenta este miércoles al Arsenal en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los de Carlo Ancelotti tienen la complicadísima misión de remontar el 3-0 que los gunners lograron en la ida con el doblete de falta de Declan Rice y el tanto de Mikel Merino. El Bernabéu sueña con otra noche mágica para la historia y estará a reventar.

El once que sacará carlo ancelotti

Miguel Ángel Díaz informó en El Partidazo de COPE del posible once titular en el que estaría pensando Carlo Ancelotti para lograr un resultado que sería histórico: "Me acaba de llegar un once que estoy flipando, no sé si será el bueno, pero me llega que mañana el Real Madrid puede jugar con Asensio de lateral derecho, Alaba de lateral izquierdo, Tchouameni y Rüdiger, pareja de centrales; que jugaría Ceballos con Valverde en el doble pivote, más los cuatro de arriba: Rodrygo, Bellingham, Vinicius y Mbappé".

Si Ancelotti pusiera en liza este equipo introduciría dos cambios con respecto al equipo que cayó por 3-0 en Londres: Entraría Tchouaméni, sancionado en la ida, por Camavinga, que fue expulsado en los minutos finales y también lo haría Dani Ceballos, que ha estado dos meses de baja por una lesión muscular, en lugar de Modric. Fede Valverde, que en el Emirates fue lateral derecho, volvería al centro del campo y Asencio se desplazaría a la banda para dejar su puesto de central junto a Rüdiger a Tchouaméni.

once del arsenal

En el conjunto inglés está previsto que Mikel Arteta repita el mismo equipo de la ida, una vez que Timber se ha recuperado de sus problemas físicos. En la portería estará David Raya. Los laterales serán para Timber y el jovencísimo Lewis-Skelly. En el centro de la zaga formarán Saliba y Kiwior. Tres hombres ocuparán el centro del campo: Thomas, Rice y Odegaard. En la banda derecha jugará Bukayo Saka, en la izquierda Martinelli y arriba de falso nueve partirá Mikel Merino. Son bajas: Havertz, Gabriel Jesús y Gabriel Magalhaes.

Cordon Press Once inicial con el que el Arsenal saltó al campo en la ida ante el Real Madrid.

Paco gonzález flipa con el once

"Estoy un poco sorprendido con la alineación que ha dado Miguelito. Muy sorprendido. Decía un mensaje que igual eran tres centrales, pero entonces quién coge las bandas. Puedes decir Valverde la banda derecha en plan carrilero largo, pero es verdad que en estas remontadas siempre hay alineaciones un poco locas. A veces. El Real Madrid cuando le remontó el 5-1 al Borussia Moenchengladbach jugó arriba con Valdano, Santillana, Butragueño y Juanito, aunque Juanito se tuvo que bajar al centro del campo porque arriba no cabía.

Iban 2-0 al minuto 70 y metió a Cholo que era otro delantero y quitó a un defensa y llegaron los otros dos goles con Maceda arriba de palomero. Yo no sé la alineación que tiene en la cabeza y no me creo mucho que Ceballos juegue y Modric no. La verdad", afirmaba el director de Tiempo de Juego al conocer el equipo que pondría sobre el césped Carlo Ancelotti este miércoles.

