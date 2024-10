Un español se queda en Tampa pese al huracán Milton y relata lo que le da más miedo: "El techo es de madera"

En el momento en que el huracán Milton se desata sobre Tampa, un español residente en la ciudad decidió quedarse en lugar de evacuar. Igor, un oyente de El Partidazo de COPE, compartió su experiencia en una llamada en directo al programa, revelando sus pensamientos y sentimientos en medio de la tormenta.

Su relato no solo arroja luz sobre la vida en una zona propensa a huracanes, sino que también destaca la fortaleza y resiliencia de quienes deciden enfrentar la adversidad. La decisión de no evacuar no fue sencilla. Igor explicó que, aunque las autoridades no obligaron a los residentes a abandonar la ciudad, él y su familia consideraron cuidadosamente la situación.

"Salir era bastante difícil", dijo, enfatizando las complicaciones logísticas que implica un desalojo masivo. Igor, que vive a unos 20 minutos del centro de Tampa y en una zona que no se inunda, se sintió lo suficientemente seguro como para quedarse. "Me quedé con mi mujer y mis hijas", comentó, mostrando su compromiso de proteger a su familia durante la tormenta.

EFE Fotografía cedida por la NASA donde se muestra la sede del Centro Espacial Kennedy en Merritt Island (Florida) cerrada este miércoles ante la llegada del huracán Milton

Esta decisión revela la realidad de muchos residentes que, a pesar de los peligros, optan por permanecer en sus hogares, confiando en su preparación y en la fortaleza de sus viviendas. Igor se encontraba en una situación privilegiada al no vivir en una zona de inundaciones, lo que le brindó una sensación de seguridad relativa frente a la inminente llegada del huracán.

Un español se queda en Tampa

A pesar de su decisión, Igor admitió que siente un profundo temor: "Me da miedo que se vuele el techo porque es de madera". Esta preocupación refleja un aspecto muy humano de la situación; la vulnerabilidad ante la naturaleza es algo que todos podemos entender. La incertidumbre que trae un huracán, con sus vientos y lluvias torrenciales, puede causar miedo, incluso en quienes están mejor preparados.

Sin embargo, Igor mostró una actitud positiva y esperanzadora, señalando que "parece que va a bajar de intensidad cuando toque tierra". Esta afirmación es un testimonio de su confianza en la información meteorológica y en la capacidad de la comunidad para enfrentar los desafíos.

Una de las cosas más destacadas en la conversación de Igor con Juanma Castaño fue el sentido de comunidad. Aunque muchos decidieron evacuar, otros se quedaron, lo que le otorgó un sentido de garantía. "En la zona donde estoy, se han quedado y eso nos ha dado garantías de que aquí no habrá problemas", expresó, resaltando la importancia de la solidaridad entre vecinos.

EFE Antes de la llegada prevista del huracán Milton, una gran corriente de tráfico de evacuación se desplaza lentamente hacia el norte desde Florida por la carretera interestatal 75, en Valdosta, Georgia, EE. UU., el 8 de octubre de 2024

La historia de Igor también pone de relieve cómo las comunidades se preparan para estas situaciones. La experiencia compartida de vivir en un lugar propenso a huracanes crea una cultura de preparación y anticipación, donde los residentes están equipados no solo físicamente, sino también emocionalmente, para enfrentar estos eventos.

El huracán Milton

La llamada de Igor a El Partidazo de COPE es un recordatorio de que, detrás de cada noticia sobre un huracán, hay historias humanas que revelan la complejidad de las decisiones que enfrentan los residentes. Su relato no solo es un testimonio de valentía, sino también un llamado a la empatía.

En medio de la tormenta, Igor encontró la fuerza para permanecer con su familia, lo que no solo muestra su compromiso como padre y esposo, sino también su conexión con la comunidad. A medida que la tempestad se desata, una forma de distraerse es escuchar El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.