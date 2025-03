Escribá: "La tristeza es que haya habido algún trastornado que pueda pensar que no es una crítica futbolística"

Este domingo, Fran Escribá, entrenador del Granada, en rueda de prensa tras perder contra el Cádiz señaló a Hongla, uno de sus jugadores por un gran fallo que les costó uno de los goles. "Para mí es inexplicable que un futbolista haga eso más allá de que es un deporte de aciertos y errores, pero hay errores que a mi en la cabeza no me entrar, hay algunos que sí, otros que son por concepto por decisión individual de un jugador que son inaceptables, sobre todo cuando el daño es colectivo. Ahora que va con Camerún que lo haga con ellos tres veces si le apetece, pero desde luego con nosotros que no vuela a hacerlo", dijo muy enfadado.

En su entrevista con Juanma Castaño, en 'El Partidazo' aseguró que "no necesitó 24 horas" para arrepentirse. "Al final vas a una rueda de prensa, vas caliente, has perdido un partido por un error, el partido está controlado, se nos va el partido ahí, luego es cierto que tenemos toda la segunda parte y no somos capaces de marcar", afirmó.

Además, transmitió que hubo quien le acusó de racista por sus declaraciones: "La tristeza del día hoy para nosotros, en mi caso además evidentemente del disgusto por la derrota, es que haya habido algún trastornado, porque no te cabe otra palabra, que pueda pensar que en esa frase hay algo que no sea una crítica futbolística".

"El que hace la interpretación normalmente es el que está enfermo de ese tipo de situaciones y afortunadamente los demás ese pensamiento no lo tenemos", continuó diciendo.

Además, explicó que no ha hablado con Hongla "pero lo que sí que hablaremos no sólo con él, con todos, es el tema futbolístico de los errores que estamos cometiendo que nos están haciendo perder muchos puntos en la situación en la que estamos, en la que los necesitamos. Soy de los que piensan, y así lo digo siempre, que el error de un compañero es error de todos y el acierto de uno es el acierto de todos".

