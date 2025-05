La emocionante historia de la boina del delegado de Las Palmas: "Me prometí que la iba a llevar siempre conmigo"

Publicado el 28 may 2025, 01:27 - Actualizado 28 may 2025, 01:32

En los premios Luis Gil, Rubén Fontes, delegado de las Palmas, fue elegido Mejor Delegado de LaLiga, elegido por los árbitros. Una de las señas de identidas de Fontes es la boina que se pone en todos los partidos: “Todo el mundo se hace esa pregunta. Hace cuatro años mi padre sufrió un ictus, y lo sufrió en una isla donde yo no estaba. Pude solo verlo un jueves y yo el sábado jugaba un derbi contra el Tenerife y las ultimas palabras que escuché de él fue que decirle a mi madre que me diera la boina porque hacía mucho frío en La Laguna. Yo me llevé la boina, ganamos el derbi y no pude hablar más con él porque ya había fallecido. Ahí me prometí que siempre lo iba a llevar conmigo porque me iba a sentir más seguro”

“Fui árbitro y fue una de las etapas más bonitas de mi vida. Tiene un aprendizaje cada fin de semana. Te pone los pies en la tierra”, afirmó. “Los árbitros se equivoca y se pueden criticar, pero siempre desde el respeto”, explicó. Además, afirmó que “muchos de los que discuten con el árbitro no se saben el reglamento”.

