La comparación de Juanma Castaño entre Lamine Yamal y Gavi por su forma de hablar: "La prueba del algodón"

Gavi ha vuelto a ser noticia, esta vez no por su fútbol, sino por sus palabras. El centrocampista andaluz del FC Barcelona concedió una entrevista a Mundo Deportivo en la que reflexionó sobre las críticas que recibe por su estilo de juego. Sus declaraciones no han pasado desapercibidas y han desatado un encendido debate en El Partidazo de COPE, donde Juanma Castaño no dudó en comparar su carácter con el de Lamine Yamal. El periodista calificó la diferencia entre ambos como "la prueba del algodón", en referencia al contraste en sus formas de expresarse y de afrontar la presión mediática.

Cargando…

En la entrevista, Gavi fue directo: "Entiendo a la gente que me odia por mi manera de jugar", dijo. Reconoció que su fútbol no siempre es del agrado de todos y que hay quienes lo infravaloran por su estilo aguerrido: "Para ellos no es tan gustosa de ver". Sin embargo, se mostró seguro de su calidad: "Mientras los que sepan de fútbol sepan lo bueno que soy con la pelota y como competidor, ya saben de dónde viene todo eso". Una declaración que revela el carácter competitivo del joven jugador, pero también cierta tensión interna.

Lamine Yamal, en El Partidazo de COPE

Estas palabras fueron analizadas por el equipo de El Partidazo, que quiso contrastarlas con la reciente entrevista a Lamine Yamal, otro joven talento del Barça que también pasó por los micrófonos de COPE. Fue entonces cuando Juanma Castaño lanzó una reflexión contundente: "En 48 horas han tenido ustedes la posibilidad de escuchar a Lamine Yamal y ahora a Gavi. La prueba del algodón. La diferencia entre uno y otro a la hora de hablar y de expresarse".

¿Talante o tormento interior?

En la tertulia, Manolo Lama y Gonzalo Miró profundizaron en esa percepción pública que rodea a Gavi. Lama fue claro: "Tiene detractores, todos los que él se busca". Según el veterano comentarista, la actitud de Gavi en el campo y ante los medios ha generado una imagen más áspera de la que quizá el jugador pretende transmitir. Gonzalo Miró añadió que esa agresividad se percibe tanto dentro como fuera del terreno de juego: "No es como Lamine, que se ve que se divierte y que se sonríe".

El propio Juanma Castaño fue aún más tajante: "He visto tipos agresivos en el campo que luego, fuera, eran mucho más empáticos. Este chico es agresivo en el campo y luego tiene una especie de… es agrio. Es un mirar... Para mí es un agrio". Una apreciación que no busca cuestionar la calidad del jugador, sino resaltar la imagen que proyecta y cómo esta puede influir en la percepción del público.

AFP7 vía Europa Press Pablo Martín Gavi del FC Barcelona se lamenta durante el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2024/25 entre el FC Internazionale Milano y el FC Barcelona en el estadio Giuseppe Meazza el 6 de mayo de 2025 en Milán.

Mientras Lamine Yamal transmite alegría y desenfado, Gavi parece arrastrar una presión emocional que lo hace estar siempre "en guerra", como apuntó David Sánchez durante la charla. Esa diferencia de talante fue lo que llevó a Castaño a señalar que la verdadera comparación entre ambos no está en el campo, sino en su forma de afrontar la vida pública.

Gavi se sincera y Castaño reacciona

Las palabras de Castaño han abierto un debate que va más allá del fútbol. En tiempos donde los jugadores están cada vez más expuestos a las redes y a los focos, la actitud frente a las críticas se ha convertido en un factor más del juego. ¿Debe un futbolista mantener siempre la templanza? ¿Es justo juzgar a alguien por cómo se expresa en una entrevista?

Lo cierto es que tanto Gavi como Lamine Yamal representan el futuro del Barça y de la selección española. Pero como dejó claro El Partidazo de COPE, la diferencia de carácter entre ellos es, como diría Juanma Castaño, la auténtica "prueba del algodón".