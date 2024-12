El deseo del presidente de Pachuca sobre el Real Madrid: "Esperaba que se enojaran como en lo de France Football y no vinieran al partido"

El presidente del Pachuca, Armando Martínez, aguantó despierto en su hotel de Catar para atender en directo la videollamada de Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE, para testar el estado del equipo mexicano antes de medirse al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental.

Castaño se encontró con un presidente feliz, como el resto del equipo: "Estamos contentos, estamos emocionados. Soñar no cuesta, los jugadores están centrados y felices de poder jugar contra el Real Madrid".

El presidente Martínez habló del buen ambiente en la comida con el presidente Florentino Pérez, al que le dijo "ya podrían haber dejado (The Best) los premios para mañana, no sean canijos. Si querían impresionar, lo lograron un poquito".

En ese mismo sentido, también comentó, con sentido del humor, que "yo esperaba que el Madrid se enojara como en la Gala de France Football y no vinieran al partido. Salieron un poco tarde pero llegaron", dijo refiriéndose a la ausencia de Vinicius y Carlo Ancelotti en la pasada gala del Balón de Oro en París.

Pese a Castaño le recordó que Toni Kroos ya no juega en el Real Madrid, el presidente de Pachuca sabe que hay jugadores diferenciales como Mbappé o Vinicius: "Yo habría elegido a Vinicius", comentó en el caso de haber tenido que votar en los premios The Best. "A mí me encanta cómo juega Vinicius, tiene carácter y ha crecido muchísimo desde su llegada" al Real Madrid.

Y reveló el mensaje que les ha transmitido a sus jugadores para soñar con la machada ante el equipo de Carlo Ancelotti: "La filosofia de nuestro técnico es jugar apretando al rival. Tendrá sus reservas pero su estilo no lo va a cambiar. Y como siempre les digo: los partidos duran cien minutos. Estamos con los pies en la tierra".