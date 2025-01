¿Dejará Ancelotti el Real Madrid en 2025? La condición de Roberto Morales para que se vaya: "Cinco o seis"

El futuro de Carlo Ancelotti en el Real Madrid es una de las preguntas recurrentes en los pasillos del club blanco, especialmente a medida que se acerca 2025. Con el técnico italiano al mando desde 2021, su legado parece estar en constante construcción, pero muchos se preguntan si continuará al frente del equipo más allá de ese año. En este contexto, las palabras de Roberto Morales, tertuliano de El Partidazo de COPE, aportan una pista clave sobre el futuro de Ancelotti.

Durante el programa, el periodista fue claro al abordar la cuestión de si el técnico italiano seguirá en el Real Madrid dentro de un par de años. La respuesta de Morales fue tajante, pero también llena de matices: “Depende de LaLiga y la Champions League. No has preguntado el número de títulos. Yo creo que Ancelotti va a ganar entre 5 y 6 y si ganas ese número de títulos, es muy difícil que no sigas”.

Estas palabras sugieren que la permanencia de Ancelotti en el banquillo del Real Madrid dependería únicamente de la temporada 2024-2025, de los títulos que consiga en este año. Con una plantilla repleta de talento y un Ancelotti que ya ha conquistado títulos importantes como la Liga de Campeones, la Copa del Rey y LaLiga, la presión para continuar siendo competitivo y sumando trofeos sigue siendo grande.

CORDONPRESS Carlo Ancelotti, en el banquillo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu

El punto crucial de la reflexión de Morales es el número de títulos que Ancelotti debe conseguir para asegurar su continuidad en el Real Madrid. La cifra de cinco o seis títulos es ambigua, pero a la vez significativa. El Madrid, bajo el mando de Ancelotti, ha ganado importantes competiciones, entre ellas la Liga de Campeones 2022, una nueva Liga en 2022 y el reciente doblete de Liga y Champions en 2024. Sin embargo, este 2025 podría ser crucial para determinar si el entrenador italiano sigue siendo la pieza clave del proyecto merengue.

¿Dejará Ancelotti el Real Madrid en 2025?

En este sentido, el Real Madrid es un club que exige la máxima competitividad, tanto en la liga española como en la Champions League. Si el técnico italiano logra mantener el nivel de títulos, especialmente en estos dos frentes, la posibilidad de que se mantenga en el cargo es alta. No obstante, si la temporada 2024-2025 no cumple con las expectativas y el número de trofeos se reduce, podrían surgir dudas sobre la permanencia de Ancelotti, aunque el técnico tiene crédito por sus éxitos pasados.

La afirmación de Roberto Morales subraya dos competiciones clave para el Real Madrid: LaLiga y la Liga de Campeones. Si Ancelotti logra, por ejemplo, ganar una nueva Champions League y mantener al equipo en la pelea por la Liga española, su continuidad estará más que asegurada. En cambio, si el equipo no consigue esos trofeos, la presión sobre el entrenador aumentaría considerablemente, sobre todo teniendo en cuenta la historia y ambición del club.

Ancelotti, conocido por su carácter tranquilo y su capacidad para gestionar vestuarios de alto nivel, ya ha demostrado ser capaz de reconducir al equipo en momentos difíciles. Sin embargo, el Real Madrid es un club que no perdona los fracasos a largo plazo, y la necesidad de seguir sumando títulos es una constante.

EFE Carlo Ancelotti, durante el encuentro ante el Rayo

Los seguidores del Real Madrid viven este tema con expectación y algo de incertidumbre. El perfil de Ancelotti ha sido siempre el de un entrenador experimentado, capaz de gestionar los egos y las grandes personalidades del vestuario, algo crucial en un club como el Madrid. Además, su historial de éxitos habla por sí mismo. Sin embargo, la pregunta de la renovación se hace más presente cuando se observa el perfil de los rivales y la transición generacional que vive el fútbol de élite.

La condición de Roberto Morales para que se vaya

El balance de cinco o seis títulos que menciona Roberto Morales no es una cifra irrealista, pero sí exige un nivel de éxito constante. La presión, tanto interna como externa, para mantener el dominio de Europa y España será máxima.

Los aficionados merengues deberán esperar a ver cómo se desarrollan las competiciones y qué decisiones toma la directiva, pero de momento, parece que la permanencia de Ancelotti en el banquillo dependerá, más que nunca, de su capacidad para seguir ganando. Como bien apunta Roberto Morales, "es muy difícil que no sigas" si se consiguen esos cinco o seis títulos. Y en un club como el Real Madrid, ganar siempre será la condición básica para seguir en la elite.