David Sánchez escucha la denuncia de Drenthe por los insultos de Messi y hace esta reflexión: "Me extraña"

Recientemente, las palabras de Royston Drenthe, exfutbolista del Real Madrid, han generado un gran revuelo en el mundo del fútbol. En su intervención en el podcast The Wild Project de Jordi Wild, Drenthe desveló un hecho sucedido durante su etapa en el Hércules, cuando Messi le habría insultado en un partido entre el equipo alicantino y el FC Barcelona. En concreto, el exjugador del Real Madrid reveló que Messi le dijo "negro de mierda", una expresión que, según Drenthe, no se justifica ni siquiera por la rivalidad en el campo.

La denuncia de Drenthe fue comentada ampliamente en el programa El Partidazo de COPE, donde se produjo un interesante debate sobre la veracidad de sus palabras y las circunstancias de la denuncia. Juanma Castaño, conductor del programa, destacó el hecho de que Drenthe haya revelado esto diez años después, señalando que, de haberse producido en el momento, las repercusiones para Messi hubieran sido muy diferentes.

Una de las reacciones más destacadas fue la de David Sánchez, quien, como experto en el mundo del fútbol, mostró su escepticismo ante la tardanza en la denuncia. “Me extraña”, comentó, cuestionando por qué Drenthe no había denunciado el supuesto insulto en su momento. En su opinión, el hecho de que se haga público diez años después resulta "raro". Además, Sánchez añadió que las denuncias tardías suelen generar cierto escepticismo, algo que el periodista Elías Israel respaldó, argumentando que el contexto de los años 2000, donde el racismo y los insultos eran más comunes en los estadios, podría haber influido en que Drenthe no tomara acción en su momento.

Alamy Stock Photo Fotografía de archivo del 03-10-2018 de Lionel Messi del Barcelona mientras celebra el tercer gol de su equipo.

Sin embargo, el debate no solo giró en torno a la denuncia de Drenthe, sino también sobre el tratamiento mediático de Lionel Messi a lo largo de su carrera. A pesar de la gravedad de los insultos, varios periodistas recordaron que Messi siempre fue protegido por su imagen y su rendimiento en el campo, lo que dificultaba que se le criticara o se le responsabilizara de estos hechos.

El racismo en el fútbol

Lo que está claro es que el tema del racismo en el fútbol sigue siendo un debate abierto. Los tiempos han cambiado y, afortunadamente, muchos de los comportamientos que antes eran tolerados o ignorados hoy en día son denunciados y sancionados. Para Luis García, cualquier insulto de esta índole es “asqueroso”, independientemente del contexto.

Lo cierto es que las palabras de Drenthe han sacado a la luz una cuestión importante: el racismo sigue siendo una realidad en el deporte, y los casos como el que ha denunciado el exfutbolista del Real Madrid deben ser analizados con seriedad y sin excusas.

La figura de Lionel Messi, probablemente el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, sigue siendo objeto de admiración, pero también de críticas. A pesar de su éxito en el campo, su imagen ha sido protegida a lo largo de los años. La conversación generada en El Partidazo de COPE puso en evidencia cómo, por un lado, su nivel futbolístico ha blindado a Messi ante posibles sanciones o controversias, pero por otro lado, este halo de protección no puede servir como justificación para actos que atenten contra los valores de respeto e igualdad.

Alamy Stock Photo Royston Drenthe con auriculares partido amistoso de fútbol Borussia Dortmund - Real Madrid

El caso de Drenthe deja muchas preguntas en el aire. ¿Por qué se ha esperado tanto tiempo para hablar de este asunto? ¿Fue el miedo a las repercusiones lo que impidió a Drenthe denunciar en su momento? La reflexión de David Sánchez es clara: "Me extraña". La denuncia tardía genera dudas, pero no debe restarse importancia al hecho de que los insultos racistas, independientemente del momento en que se hagan públicos, deben ser condenados sin paliativos. El fútbol y la sociedad en general deben avanzar hacia un entorno donde el racismo sea erradicado y donde el respeto sea la norma, no la excepción.