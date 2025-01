David Sánchez se escandaliza por la operación de salida de Araújo del Barça a la Juventus: "Un jugador de su categoría"

El fichaje de Ronald Araújo por la Juventus ha desatado una ola de comentarios en el mundo del fútbol, y el tertuliano David Sánchez, conocido por su aguda visión sobre el mercado y el posicionamiento de los jugadores, no ha dudado en mostrar su incredulidad ante los números que se manejan en torno a su posible traspaso. En un reciente análisis en El Partidazo de COPE, Sánchez expresó su asombro por la operación que podría llevarse a cabo, sobre todo por las cifras que se barajan, que distan de lo que él considera adecuado para un jugador de la categoría de Araújo.

El defensor uruguayo, que ha sido pieza clave en la zaga del FC Barcelona en los últimos años, parecía estar cerca de hacer las maletas hacia la Juventus, un movimiento que, en palabras de Sánchez, sería una auténtica ganga si el traspaso se realizara por menos de 60 o 70 millones de euros.

Según los últimos informes, la oferta de la Juventus rondaría los 30 millones, una cifra que para muchos, incluido Sánchez, resulta escandalosamente baja para un futbolista de las capacidades y el nivel que ha demostrado Araújo.

FC BARCELONA Ronald Araujo

En la conversación que tuvo lugar en el popular programa de COPE, el periodista reflexionó sobre el impacto que tendría la salida del central uruguayo del Barça: “Si es verdad que se van a pagar las cifras que se comentan, y parece que la oferta es de poco más de 30 millones, me parecería un escándalo. Sacar a este tío del club por menos de 60, 70 millones sería una verdadera barbaridad”, aseguró. Para Sánchez, no hay duda de que Araújo es uno de los mejores defensores de Europa en su posición, y su valor debería reflejarlo.

David Sánchez se escandaliza

En los últimos días, la salida de Araújo se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo del fútbol. Aunque el jugador ha sido uno de los pilares defensivos del Barça, su protagonismo en el equipo ha variado, especialmente con la llegada de nuevos fichajes y el cambio de sistema táctico. De hecho, la posible salida de Araújo se ha visto alimentada por su falta de continuidad en el once titular, lo que ha abierto la puerta a su marcha. Según los últimos informes, Araújo ya habría comunicado a sus compañeros, antes de la final de la Supercopa, su intención de dejar el club al final de la temporada.

Sin embargo, las imágenes que emergieron de la celebración del título de la Supercopa, en las que Robert Lewandowski se acercó a Araújo para pedirle que se quedara, sugieren que la situación no está del todo cerrada. En un gesto emotivo, Lewandowski instó a Araújo a quedarse, asegurando que, con la reciente lesión de Iñigo Martínez, el uruguayo tendría más oportunidades de jugar. A pesar de esto, el mensaje que transmitió Araújo, según las imágenes, parecía ser de un jugador que ya tiene claro su futuro.

David Sánchez, en su intervención, también destacó la posibilidad de que el Barcelona acabe "malvendiéndolo". Si bien entendió las razones que podrían llevar a Araújo a dejar el club, sobre todo por la falta de protagonismo reciente, no pudo evitar señalar que las cifras que se manejan para su traspaso son insultantemente bajas para un jugador de su calidad. "Me da miedo su operación", expresó Sánchez, sugiriendo que el Barça podría estar perdiendo una oportunidad de oro si no se consigue un acuerdo más cercano a los 60 o 70 millones de euros, una cantidad que considera acorde con el valor real del futbolista.

EFE El defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo (d) pelea un balón con el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido de la final de la Supercopa de España

Araujo, quien ha sido uno de los jugadores más destacados en la defensa del Barcelona, ha demostrado ser una pieza fundamental en la estructura del equipo, y su marcha podría tener un impacto significativo en la estabilidad defensiva del club. Sin embargo, su relación con el club parece estar en un punto de inflexión, lo que deja abierta la posibilidad de que, al final, su salida sea una realidad.