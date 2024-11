Dani Senabre denuncia lo que hicieron Lopetegui y Ramos con Piqué tras sus palabras en el 1 de octubre: "Si es verdad"

Dani Senabre, tertuliano de El Partidazo de COPE, ha criticado fuertemente a Julen Lopetegui y Sergio Ramos por su trato hacia Gerard Piqué tras sus declaraciones sobre el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017. El incidente, que ocurrió en una concentración de la Selección, ha sido recordado por Piqué en una reciente intervención en TV3, en la que reveló cómo tanto el entrenador, como el capitán, Sergio Ramos, le exigieron disculparse públicamente por su postura política.

El 1 de octubre de 2017, en pleno auge del referéndum de independencia de Cataluña, el FC Barcelona decidió jugar un partido crucial contra Las Palmas a puerta cerrada, a pesar de las presiones sociales y políticas para suspenderlo.

Piqué, que en ese momento era uno de los jugadores más representativos del club catalán, había expresado abiertamente su postura a favor del derecho a decidir de los catalanes, lo que generó una gran controversia.

Gerard Piqué tras votar en el 1-O

En sus declaraciones, Piqué recordó que aquel día, pese a la dureza del contexto, el club decidió seguir adelante con el partido, una decisión con la que él personalmente no estaba de acuerdo, pero que respetó como parte de una colectividad.

Dani Senabre denuncia lo que hicieron Lopetegui y Ramos

Piqué, al recordar esos momentos en TV3, mencionó que tras el partido, cuando se incorporó a la concentración de la selección española, tanto Lopetegui como Ramos le pidieron que se disculpara por su postura respecto a Cataluña.

De hecho, el exseleccionador le ofreció un discurso escrito con el que pretendía que Piqué se disculpase públicamente, una propuesta que el jugador catalán rechazó tajantemente, explicando que solo había expresado su opinión sobre el derecho a decidir y que no tenía ninguna intención de pedir perdón. Piqué, de hecho, reveló que el papel que le entregó Lopetegui lo tiró directamente "a la papelera", evidenciando su firmeza en su postura.

La revelación de Piqué fue comentada en El Partidazo de COPE, donde Dani Senabre mostró su indignación ante lo que, según él, fue una actitud "despótica y casi dictatorial" por parte de Lopetegui y Ramos. En sus palabras, Senabre no dudó en calificar lo ocurrido como algo "asqueroso" si se confirmaba la versión de Piqué, argumentando que apartar a alguien de la selección por sus ideas políticas era completamente injusto.

Gerard Piqué con la Selección

Senabre expresó además su sorpresa al ver a Lopetegui en el centro de la polémica, dado el historial del entrenador y sus propios errores en la gestión de la selección española. Según el periodista, Piqué ha demostrado un patriotismo español mucho mayor que Lopetegui, al haber sido una figura clave en la selección durante años, con "sangre y sudor" vertidos en cada partido. "A nivel de patriotismo español, Piqué le da mil vueltas a Lopetegui", aseguró Senabre, subrayando la contradicción de criticar a un jugador que ha sido fundamental para España en competiciones internacionales.

Piqué tras sus palabras en el 1 de octubre

Otro de los puntos que Senabre destacó fue lo que él percibe como una ignorancia por parte de Lopetegui respecto a la figura de Piqué. A pesar de ser un catalán que ha defendido el derecho a decidir, Piqué no es un "independentista radical", sino un jugador con una postura política personal, que no busca incitar a la división. Senabre recordó que Piqué no es un líder del independentismo catalán, y citó un incidente reciente en el que una pintada en su casa decía "fuera pijos de aquí", lo que refleja el tipo de apoyo que Piqué ha recibido de algunos movimientos, pero sin que ello lo convierta en un portavoz oficial de la causa independentista.

Senabre concluyó su intervención subrayando que lo que sucedió con Lopetegui y Ramos muestra una actitud intolerante hacia las opiniones políticas personales de los jugadores, algo que va más allá de la gestión deportiva. "Me parece que, además de todo lo que he dicho, es ignorante con la figura de Piqué", dijo Senabre, remarcando la falta de comprensión sobre el carácter y la postura del central catalán.