Dani Senabre, sobre el bajón del Barcelona en los últimos partidos: "Hay que decirlo"

¿Hay razones para preocuparse por el bajón del Barcelona en los últimos partidos de LaLiga? No deja de ser sorprendente que el equipo que entrena esta temporada Hansi Flick podría sumar una derrota y un empate consecutivos en LaLiga tras el espectacular arranque.

Como ya analizaba Helena Condis en El Tertulión de Tiempo de Juego, al entrenador del Barça, más que preocupado, estaba enfadado por el empate frente al Celta.

Salió a relucir la cara más exigente y más autocrítica de Flick, al que se el vio notablemente decepcionado. Gavi atendió a DAZN en el post partido, y el técnico alemán esperó a que todos los jugadores estuviesen en el vestuario para exigirles una reacción que cambie la dinámica de los últimos dos partidos.

FC BARCELONA Hansi Flick

Calificó como "malo" el partido del pasado sábado, alegó falta de intensidad y pecar de excesiva confianza cuando el equipo iba ganando por 0-2.

El Barcelona espera que pueda ganar al Brest en el próximo partido de la Liga de Campeones, donde todavía no se sabe si Lamine Yamal estará disponible o no. Casualidad o no, pero la ausencia del joven extremo internacional también se nota, y el Barça no gana.

Cordon Press Lamine Yamal se perderá el partido en Balaídos por lesión

LA VISIÓN DE MIGUEL RICO: "UNA RIDICULEZ"

Por su parte, el periodista Miguel Rico se atrevió a analizar, junto a Juanma Castaño, qué es lo que puede haber pasado en estos últimos partidos del Barcelona.

Cree que "puede ser que haya algo de eso", en alusión a que los equipos hayan podido tomarle la medida al Barça o sepan cómo romper su fuera de juego, o incluso vislumbren exceso de confianza.

Más allá de cómo estén reaccionando los rivales del Barcelona, lo que Rico reprocha al equipo azulgrana es que no sepa responder "a las cosas que él mismo hace", que es algo "que se ha visto en los últimos dos partidos en San Sebastían y Vigo", donde los rivales "han salido con una intensidad mayor, han jugado mejor al fútbol y han tenido más ocasiones".

En cualquier caso, Rico no se atreve a calificar la situación como "pinchazo", sino como "una ridiculez la manera en que perdió los dos puntos, teniendo una ventaja de dos goles".

Además, centrándose en el duelo frente al Celta de Vigo, cree que el Barcelona "se desplomó en los últimos diez minutos, no a nivel físico pero sí futbolísticamente". Por eso, da por merecido el empate del Celta.

SENABRE ES DE LOS QUE PIENSA QUE "HAY QUE DECIRLO"

Este lunes, fue también preguntado Dani Senabre: ¿se le está acomodando el equipo a Hansi Flick? ¿Qué explicación tiene el bache por el que está pasando el Barcelona?

El comentarista del Barcelona de la Cadena COPE tampoco cree que a Flick se le esté acomodando la plantilla. "Yo creo que es más que los rivales le están empezando a tomar la medida al Barça de Hansi Flick".

Alfon arma el disparo con el que pondrá el 1-2 contra el Barcelona.

Y, luego, opina que "tampoco se puede pretender que un equipo juegue tantos meses seguidos a un nivel tan alto. Es decir, no puedes jugar siempre como la semana que le metes cuatro (goles) al Real Madrid y otros cuatro al Bayern".

En conclusión: "No pasa nada por decir, y hay que decirlo, y hay que estar atentos, que el Barça está sufriendo un bajón de juego desde la segunda parte del Espanyol hasta el partido del Celta".

Sin embargo, este pequeño bache, según Senabre, tampoco es "como para, tal como estoy leyendo, encender las luces de alarma y preocuparse de forma excesiva".

Esta próxima semana le esperan dos partidos al Barcelona. El primero, este martes 26 de noviembre, frente al Brest en Montjuic, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones, donde el equipo azulgrana es sexto en la clasifición. El segundo, este sábado, también ante su público, ante la UD Las Palmas, a las 14 horas, en duelo correspondiente a la jornada 15 de LaLiga en Primera División.