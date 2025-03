La contundente respuesta de Juanma Castaño al conocer cuál es el objetivo de Fernando Alonso en la nueva temporada de Fórmula 1: "Tomadura de pelo"

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 concluyeron el pasado viernes y en ellos Carlos Sainz demostró haberse adaptado completamente al Williams, mientras que Fernando Alonso sigue a los mandos de un Aston Martin de capa caída.

En la última sesión de entrenamientos, el más rápido de todos fue el inglés George Russell. El piloto de Mercedes voló sobre el asfalto del circuito de Sakhir en la simulación de carrera y demostró que están dispuestos a pelear de tú a tú el Mundial a Red Bull, Ferrari y McLaren. Las cinco escuderías son las principales candidatas a llevarse el título, sin embargo, Max Vertstappen seguirá siendo el máximo aspirante.

F1 Carlos Sainz se gusta en Baréin y marca el mejor crono de la segunda jornada.

Carlos Sainz rodó en las dos sesiones del jueves y demostró que a una vuelta su monoplaza es de los mejores, porque marcó la vuelta rápida de los tres días de pruebas en Baréin (1:29.348).

El piloto madrileño de 30 años, como presidente de la Asociación de Pilotos de F1 (GPDA), mostró su descontento y se quejó del poco tiempo que disponen para probar los coches antes de la primera carrera del Mundial. Pese a ello, dejó muy buenas sensaciones con su nuevo equipo.

Alonso, con 43 años, es el más veterano de la parilla y correrá su tercera temporada con el monoplaza de Aston Martin, pero un pequeño contratiempo impidió que cumpliera con su calendario en esta temporada.

ALONSO ES OPTIMISTA, PESE A LAS SENSACIONES IRREGULARES

El piloto asturiano habló con los medios de comunicación y se mostró con cierto optimismo de cara al GP de Australia, que será la primera carrera del Mundial.

"No he seguido los resultados de los test porque nos hemos estado centrando en nuestro programa", explicaba Fernando Alonso.

Y añadía: "Tenemos algunos datos positivos con el nuevo coche en comparación con 2024, pero aún hay cosas en las que tenemos que trabajar y en las que mejorar".

Cordon Press Fernando Alonso sufrió un virus intestinal en México

El español, además, reconoció haber experimentado realizando "algunos cambios mecánicos" pese a que las condiciones sobre el asfalto no eran las mejores.

"Solo son test de pretemporada y no sabremos qué pinta tiene cada escudería hasta que llega la calificación de Melbourne", sentenció Alonso tras bajarse el AMR25.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE JUANMA CASTAÑO

Carlos Miquel, durante El Partidazo de COPE, analizó los test de pretemporada y también recordó que la influencia de Adrian Newey en el Aston Martin de Fernando Alonso será mínima esta temporada. "Es un año de transición", comentaba.

ASTON MARTIN Adrian Newey, presentado por Aston Martin

Opinión a la que sumaba Paco González diciendo:. "Este año no hay túnel del viento, ni leche. Este año será malo".

Algo con lo que Juanma Castaño no se mostraba de acuerdo. "No perdona. Llevo dos décadas de transición con Fernando Alonso. No me vendáis otro año igual", afirmaba con rotundidad.

Y agregaba: "No, lo digo en serio. Esto es una tomadura de pelo".

Para finalizar, el director de Tiempo de Juego recordaba que en 2026 se producirá el cambio de reglamento en la Fórmula 1 y ahí podría producirse el gran salto de Aston Martin.

