Pretemporada Fórmula 1: Russell cierra la pretemporada siendo el más rápido

El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo, por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en la tercera y última jornada de pruebas de pretemporada de la Fórmula Uno, que se completaron este viernes en el circuito de Sakhir, en Baréin. Donde el español Fernando Alonso (Aston Martin) marcó el decimosexto tiempo del día.

En la mejor de sus 91 vueltas, Russell -al volante en la sesión vespertina- cubrió los 5.412 metros de la pista en un minuto, 29 segundos y 545 milésimas. Exactamente 21 menos que Verstappen, al que mejoró en la noche bareiní -a menos de diez minutos para el final-; y que, rodando durante toda la jornada, repitió 81 veces el trazado de Sakhir.

Russell mejoró en 105 milésimas el tercer tiempo del día, que firmó el tailandés Alex Albon, el nuevo compañero del español Carlos Sainz (que no salió a pista este viernes) en Williams, que fue el que más rodó, al completar 137 vueltas con el FW47.

El talentoso piloto madrileño, de 30 años, que había rodado en las dos sesiones del jueves, acaba -sin que los tiempos sean, obviamente, referencias del todo válidas- con el mejor tiempo que firmó durante esa jornada, con la vuelta rápida de los tres días de pruebas (1:29.348).

Cordon Press Charles Leclerc ha marcado el mejor crono de esta matinal de viernes.

Sainz, presidente de la Asociación de Pilotos de F1 (GPDA), que se quejó del poco tiempo de probaturas del que disponen los mismos y que afronta su undécima temporada en la categoría reina, completó, con un buen arranque, sus primeras pruebas oficiales con Williams. Su nuevo equipo, después de haber pilotado los pasados cuatro años en Ferrari. Escudería con la que logró sus cuatro triunfos y 25 de los 27 podios que cuenta en la F1.

Alonso, con 43 el más veterano de la parrilla, debutante en 2001 y que este año disputará su tercera campaña con Aston Martin, giró un total de 82 veces. El doble campeón mundial asturiano iba a rodar inicialmente en la sesión de tarde-noche, después de haberlo hecho por la mañana las dos primeras jornadas, pero su compañero, el canadiense Lance Stroll, se mostró indispuesto, por lo que ambos cambiaron turnos.

Fernando había marcado el octavo tiempo en la mejor de las 49 vueltas que dio en la sesión matinal -a un segundo y dos décimas del tiempo del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que giró en 1:30.811-, pero después de completar 34 giros, el piloto de Montreal, que aún no se encontraba bien del todo, no pudo seguir, por lo que el astro astur se subió de nuevo al AMR25. Dio otras 33 vueltas, efectuando unas probaturas que no tuvieron como fin mejorar su 1:32.084 matinal.

Al final, Alonso, que logró tres de sus 32 victorias en la categoría reina en este circuito -en 2005 y 2006, los años de sus títulos, con Renault; y en 2010, en su primera carrera con Ferrari- acabó con el decimosexto crono, a poco más dos segundos y medio del tiempo de Russell, otra jornada en la que no hizo tanto frío como en las anteriores pero que también tuvo un par de interrupciones un tanto surrealistas.

En la segunda sesión, debido a la presencia de un despistado micro-bús blanco que circulaba lentamente por pista. Con anterioridad, por la mañana, para retirar -bandera roja mediante- del asfalto en la recta de meta una serie de cristales rotos que al parecer se habían desprendido de la zona de los semáforos.

El Mundial 2025 arrancará dentro de dos fines de semana, en el circuito semi-urbano de Albert Park, en Melbourne, sede del Gran Premio de Australia: que el próximo 16 de marzo se convertirá en el primero de los 24 de un certamen que concluirá el 7 de diciembre en Abu Dabi.