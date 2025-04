El consejo de Juanma Castaño a Carlos Alcaraz sobre jugar o no en Madrid tras su lesión: "Hemos aprendido con Nadal"

El estado físico de Carlos Alcaraz ha encendido las alarmas a tan solo unos días del Mutua Madrid Open 2025. Tras sufrir molestias en el psoas durante la final del Conde de Godó ante Holger Rune, el tenista murciano se ha convertido en el foco de todas las miradas, y su posible ausencia en la capital ha generado una profunda reflexión en El Partidazo de COPE.

“Hemos aprendido con Nadal”

Durante el programa del lunes por la noche, el periodista Juanma Castaño compartió una reflexión que apunta directamente al corazón del debate: ¿debe Alcaraz forzar su regreso en Madrid? “Ojalá pudiese estar a tope en Madrid”, citó el director del espacio, destacando las declaraciones del propio jugador durante la presentación de su documental. “Pero a veces hay que escuchar al cuerpo”, añadió, subrayando una frase que deja entrever más dudas que certezas sobre la presencia del número dos del mundo en el torneo.

Castaño fue claro al contextualizar la situación: “Este es el primer año sin Rafael Nadal en Madrid. Y va a ser un éxito igual”. En ese marco, el periodista recordó lo aprendido con el manacorí: “Hemos aprendido tanto de cómo exprimimos a Rafa...”. Una advertencia implícita que invita a la prudencia y a no repetir errores del pasado con otra figura clave del tenis español.

Ángel García: “No tiene buena pinta”

El periodista deportivo Ángel García, colaborador habitual del programa, fue aún más contundente: “Sinceramente, veo muy difícil que Carlos Alcaraz juegue el Mutua Madrid Open”. Según su análisis, las respuestas del tenista murciano durante el acto público estuvieron llenas de evasivas y dudas. “Le han preguntado en cuatro ocasiones cómo está y le he visto menos confiado que ayer. Muchas dudas al responder, palabras muy bien escogidas: ‘quiero jugar’, ‘ojalá pueda’, ‘yo espero poder’...”.

x - @MutuaMadridOpen Carlos Alcaraz, durante el Mutua Madrid Madrid

García apuntó también a un detalle técnico: la resonancia magnética que se le practicó a Alcaraz habría ofrecido resultados inmediatos. “Mi sensación es que esos resultados no han sido los que esperaban, y que aunque Carlos querría jugar, lo lógico es no arriesgar y no jugar”.

El periodista señaló que el plan inicial contemplaba que Alcaraz empezara a entrenar este martes, pero “mañana no está previsto que entrene, y en el torneo empiezan a asumir que peligra mucho que salte a la pista el sábado”.

Desde el entorno del jugador no se ha hecho aún una confirmación oficial, aunque sus palabras dejan la puerta entreabierta a una posible retirada del torneo madrileño.

Roland Garros en el horizonte

La situación de Alcaraz no solo afecta al torneo madrileño, sino que pone en el centro del debate una cuestión de calendario y estrategia. Como bien apuntó Paco González, “lo que queda para la historia son los grandes”. En otras palabras, forzar la máquina ahora podría pasar factura en Roland Garros, el verdadero objetivo en esta temporada de tierra batida.

@ATPTour_ES Carlos Alcaraz espera estar en el Mutua Madrid Open

El Mutua Madrid Open, que ya cuenta con varias sesiones agotadas, es sin duda una cita de gran atractivo, especialmente para el público local que esperaba con ilusión ver a su ídolo en acción. Sin embargo, como reflexionaba Castaño al cierre del debate, “¿qué quieres? ¿Exprimirle aquí en Madrid para que luego se resienta...? No, no”.

Las próximas horas serán decisivas. Alcaraz sigue a la espera de los resultados médicos, pero cada palabra, cada gesto y cada ausencia en los entrenamientos alimenta la posibilidad de que este año el Mutua Madrid Open no cuente con su estrella más esperada.