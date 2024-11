Claudio Giráldez, en El Partidazo de COPE: "Con cautela, pero si Iago Aspas sigue en este nivel, la próxima temporada seguirá en el Celta"

Juanma Castaño invitó este jueves al entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, todo un especialista en las categorías inferiores del club vigués, y artífice de que parte de la afición se haya reenganchado al máximo con el proyecto de este joven de 36 años "aunque parece que tenga 50" , y que echa broncas sin ningún problema a jugadores de más edad como son Iago Aspas o a Guaita: "Seguramente son los más respetuosos del vestuario. Además, de lo primero que me dijo Aspas es: 'a mí, échame las broncas que quieras, y si quieres, échame más'".

Claudio Giráldez, durante su presentación como entrenador del Celta

El motivo de la entrevista en El Partidazo de COPE es, además de conocerle más en profundidad, la próxima visita del Barcelona, el líder en la Primera División de LaLiga. El Barça, casi con toda probabilidad, viaje sin Lamine Yamal, convaleciente de la contusión que le impidió jugar, a última hora, en Anoeta frente a la Real Sociedad.

"¡Qué fácil sería si solo no jugara Lamine!", dijo Giráldez aludiendo a un Barcelona con un potencial que va mucho más allá de su joven estrella. Aún así, si le dan a elegir, dice que "Lamine es único en el mundo y me gustaría enfrentarme a él", reconoció.

Es un estudioso del fútbol que saca el tiempo de donde no lo tiene, más allá de lo que le pueden permitir sus dos hijas pequeñas: "Duermo cinco horas al día", pero no le importa: "Soy muy feliz, me gusta mucho lo que hago, por eso le dedico tantas horas, al final es mi hobby, me siento como cuando era niño jugando al PC Fútbol".

Y advierte de que, en casa, sería mucho más pesado con el fútbol: "Estaría todo el día viendo fútbol y de diferentes categorías".

Dice que entrenadores con más renombre, como Simeone, Valverde o Ancelotti, han sido muy respetuosos con él en todo momento: "Muchos me dan la enhorabuena antes del partido. Y Ancelotti, cachondo, me hizo un par de bromas con la renovación", confesó.

EFE El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti (c), y el del Celta, Claudio Giráldez (i), durante el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports que Celta de Vigo y Real Madrid disputan este sábado en el estadio de Balaídos.

El Celta está en mitad de la clasificación, pero quiere más: "Quiero más de lo que somos y tener más de lo que tenemos". Además, es feliz porque nota que en este Celta se genera identidad: "Vamos dando pasos firmes y buenos, que nos identifica con lo que el club es, pero en ningún momento he sentido miedo porque las dificultades en la vida son cosas que no tienen que ver con el fútbol".

EL FUTURO DE IAGO ASPAS

Y no quiso acabar sin hablar del 'Príncipe de las bateas', el eterno Iago Aspas, y de su posible continuidad en el Celta del Vigo la próxima temporada: "Es consciente de la edad que tiene y los problemas de espalda. Pero si sigue al nivel que está y con su estado físico, va a seguir porque se va a sentir competitivo,y quiere ganar todo. Mientras siga en este nivel, no tengo ninguna duda de que seguirá".

ADRIAN SANTAMARINA Iago Aspas en un entrenamiento con el RC Celta

Aspas, de 37 años, sigue siendo un imprescindible en el Celta. El capitán está compitiendo a buen nivel en la presente temporada, en la que ha jugado 12 partidos de Liga (solo se perdió el duelo frente al Real Madrid por amonestación), y el de Copa del Rey frente al San Pedro (no fue convocado).

Ha marcado cuatro goles y ha dado tres pases de gol.