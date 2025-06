Claudia Pina, sobre la ausencia del VAR en la Liga de Naciones femenina: "Lo hemos echado de menos, ha habido dos acciones..."

Una de las noticias del martes fue la victoria en Barcelona de la selección española femenina de fútbol 2-1 ante Inglaterra, con dos goles de Claudia Pina.

España se mete en semifinales de la Liga de Naciones y defenderá título en octubre. A diferencia de la masculina, España se mete en semifinales, que se celebra a ida y vuelta, no en una final a cuatro.

La protagonista del partido, Claudia Pina, atendió a El Partidazo de COPE, donde reconoció que logró ser la MVP del encuentro con una sangre fría total saliendo desde el banquillo: "Cuando sabía que no salía de inicio, estaba muy tranquila. Sabía que el partido podría ser bastante igualado, así que tenía que estar preparada. He salido, tenía muchas ganas de no pensármelo y poder chutar, y la que he tenido, por suerte ha ido para dentro".

Pese a estar inmersa en una temporada brillante a nivel personal, la jugadora cree que "mi mejor momento todavía está por llegar".

No pasó la oportunidad de reivindicar el uso del VAR en un partido en el que la árbitra se 'tragó' una mano clarísima de Inglaterra que debió haber sido penalti cuando el marcador era de 0-1 a favor de Inglaterra: "Hemos echado de menos un poco el VAR, creo que ha habido un par de acciones un poco polémicas, así que esperemos que sigamos creciendo en ese ámbito, igual que crecemos nosotras, y pueda haber VAR pronto".