Heri Frade clama contra la falta de VAR en el España-Inglaterra femenino tras una mano clara en el área: "Imagen de igualdad"

Pocas veces se produce un penalti por mano tan clamoroso como el que cometió este miércoles la defensa de Inglaterra, Charles, cuando venía un centro colgado desde la banda izquierda frente a España.

Corría el minuto 25 de la primera parte del duelo correspondiente a la última jornada del grupo A de la Liga de las Naciones femenina, en el que España necesitaba, como mínimo, empatar. Con el 0-1 en el marcador, Alexia pone el balón al segundo palo, la defensa inglesa levanta la pierna para cortar el pase con la mala suerte de que el balón le rebota en la mano, que tiene totalmente extendida y despegada del cuerpo, en horizontal.

Señal TVE1 Imagen de la mano de Charles en el área de España en el partido frente a Inglaterra de la Liga de Naciones femenina

El penalti no lo vio ni la árbitra principal ni la asistente más cercana, pero sí tanto las jugadoras en el campo, como los espectadores en el RCDE Stadium. Y por si quedaran dudas, la mano fue más clara aún en la repetición de la señal televisiva que producía la UEFA para las televisiones con derechos.

Y, como se sabe, en estos partidos no existe el VAR, lo que desató el enfado de Heri Frade en Tiempo de Juego y resto de comentaristas invitados a la retransmisión del partido.

" Es clarísima. Es verdad que hace las dos acciones, la de estirar el brazo y meter la pierna, y le da con el brazo. Es un penalti como un castillo ", explicó Heri Frade mientras Andrea Peláez contaba desde Barcelona que el público rompió a cantar gritos de 'fuera, fuera'.

"No puede ser", prosiguió un indignado Heri Frade, "que tú quieras dar una imagen de igualdad, de 'equal game' y no sé qué, y que en la Liga de Naciones Femenina no haya VAR". Isaac Avilés destacó otro matiz importante: "En la Liga A, en el partido más importante de un grupo... Y que esto decide la Final Four".