Yuriko, la historia de un sueño cumplido a través del fútbol en España y Japón

¡Qué importante dominar un idioma para poder prosperar! De hecho Yuriko Saeki, nuestra protagonista, necesitó un diccionario español-japonésdurante varios años para cumplir su sueño de dedicarse al fútbol, en un ejemplo de superación que hoy en día recuerda con mucho cariño. Tras haber coordinado la sección femenina del Villarreal, haber entrenado en el Puerta Bonita, Atlético de Madrid, Fundación Real Madrid, se ha convertido en una de las directoras ejecutivas de la liga japonesa. Son muchas las historias relacionadas con el deporte que Yuriko ha contado a nuestros compañeros Bárbara Archilla José Ángel Cuadrado, a continuación repasamos algunas de ellas, pero si quieres conocer todas solo tienes que dar al play para escuchar la entrevista completa.

Yuriko ha explicado cómo comenzó a enamorarse del fútbol en Japón hace muchos años: "Estaría en segundo de primaria. Un día, yo siempre jugaba con los chicos, un amigo nos trajo un balón de fútbol de cuero, brillante e incluso pesado. Ese balón me impacto y me pareció muy bonito. Ese es el momento que me enganchó el fútbol aunque no entendía muy bien cómo se jugaba".

También ha desvelado que al principio incluso a su familia le costaba entender que era el fútbol, ya que en Japón era un deporte minoritario: "Incluso yo estaba jugando al beisbol porque toda mi familia era aficionada a este deporta e incluso mi padre es árbitro, entrenador. Pasaba una cosa curiosa, y es que mis padres incluso no diferenciaban el fútbol y el rugby. Así que imagínense si el fútbol era poco conocido en Japón. Es verdad que sí que estaba empezando esa fiebre del fútbol y había muchos chicos que estaban empezando a jugar".

De su etapa en España, Yuriko ha recordado con mucho cariño cómo fueron sus primeros contactos con la disciplina futbolística ya en Madrid: "Yo con 18 años aterrizo en España y no manejaba el español. El hecho de querer jugar al fútbol en España, donde es el deporte rey, me hizo pensar que seguro que había equipos de chicas. Cogí las Páginas Amarillas y llamé a la Federación con mi diccionario español-japonés. Preparé un pequeño guion para transmitir que quería jugar al fútbol".

Yuriko ha contado muchas anécdotas de su travesía futbolística en nuestro país, desde que desembarcara en la capital de España hasta que ha alcanzado su puesto como ejecutiva de la liga japonesa. Una historia que merece la pena escucharla entera. Una verdadera historia de superación y amor a un deporte que han narrado nuestros compañeros en el programa especial de COPE: 'El no ya lo tienes'.