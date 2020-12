Javier García Pajares, la historia del primer estudiante Erasmus sordociego que se supera cada día

Pocas personas existen que inspiren tanto como Javier García Pajares. Un extremeño que vive en Murcia. No veía, no oía, y aun así, sacó sus estudios adelante, aprendió inglés, fue el primer estudiante Erasmus sordociego, y en su tiempo libre escala montañas. Un auténtico ejemplo para aplicarnos la frase que dice que los límites no existen y por tanto tenía que ser protagonista en 'El no ya lo tienes'.

En primer lugar, Javier García Pajares ha explicado cómo se comunica con nuestros compañeros: "Mi intérprete lo que está haciendo es comunicarse conmigo a través de mi sistema de comunicación, que está formado por un signo por cada letra del abecedario. Lo que hace es ir signando letra por letra sobre la palma de mi mano".

Nuestro protagonista también ha narrado cómo empezó su historia de superación y quién estuvo a su lado para ayudarle en su nueva vida: "Hubo cambios, fue cuando se me diagnostico la sordera y la ceguera, y obviamente tuve que afrontar todo como pude. Pero yo siempre dije que la suerte que he tenido ha sido gracias a los apoyos que han estado a mi lado, y ahí fue fundamental el apoyo de mi padre, que dio el primer paso y me afilió a la ONCE. Desde entonces conocí a José Antonio, que era psicólogo de la ONCE en Extremadura. A pesar de que al principio estaba reticente a hablar, pronto me empezó a contar cosas de la escalada, ya que él era presidente de la Federación de Escalada. Yo me interesé y empezamos a escalar juntos y en esas sesiones fue cuando me empezó a animar. Al final me enseñó que en la vida puedes llegar tan alto como quisieras".

Aparte de su pasión por el deporte, Javier tiene una gran capacidad para los estudios, y así lo ha demostrado en todos los retos académicos que se ha marcado: "Yo creo que me falta por conseguir todo aquello que me proponga y espero proponerme muchas cosas. Conseguí aprender inglés encontrando a una persona que estaba dispuesta a hacer de la dificultad un reto para ella también. Era una chica que además de profesora de inglés también era psicóloga. Nos reunimos y vimos cómo podíamos trabajar. Al final decidimos que la mejor opción era que ella escribiera en el ordenador y yo al mismo tiempo fuera leyendo en voz alta lo que ella escribía en inglés con mi línea braille. Si yo me equivocaba, ella volvía para atrás y donde yo me había equivocado ponía entre paréntesis la opción correcta".

Javier García Pajares es un auténtico ejemplo para aquellas personas que tienen un sueño, pero piensan que no pueden conseguirlo. Descubre más anécdotas y consejos dándole al play y escuchando la entrevista completa.