'Testamento Vital': La posible medicina ante la ley de eutanasia

La ley de eutanasia ha sido un jarro de agua fría en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, donde el sufrimiento está sin duda a la orden del día. Son muchas las personas y los colectivos preocupados ante este movimiento del Gobierno, y es por eso que también son muchos los que se han puesto manos a la obra. Por eso la Conferencia Episcopal Española, con el fin de proteger 'los derechos de los más débiles, han publicado documento a modo de 'Testamento Vital'.

Se puede descargar fácilmente en la web conferenciaepiscopal.es y su objetivo es garantizar la autonomía del paciente. Con la nueva ley de eutanasia este testamento es una herramienta para protegernos frente al posible abuso de esta norma. El Obispo de Canarias y presidente de la subcomisión de Familia y Vida, mons José Mazuelos, asegura que "hasta hace poco los que defendían el testamento vital eran los que estaban a favor de la eutanasia".

Un recurso que parece hacerse necesario ante el texto de la nueva ley: "Pero la nueva ley mete un peligro, cuando uno pierde el conocimiento puede ser otro el que elija. Hoy más que nunca necesitamos poder decir que no queremos que nos apliquen la eutanasia. El testamento es una defensa para que no se pisotee la dignidad de los débiles".

Es un documento con "instrucciones de últimas voluntades, pero sobre todo sirve para decir que no se quiere que se aplique la eutanasia, que no me mantengan vivo a toda costa y que me cuidan la alimentación en la medida de lo posible. Lo que yo pido es que respeten esa dignidad. Y que exista una atención espiritual que pueda acompañar en este proceso de muerte. El enfermo tiene derecho a reivindicar esa asistencia que incluye este testamento".

El prelado afirma que "es un documento fácil y sencillo. Con la firma de dos testigos, una declaración jurada, se registra y ya vale. Si está bien firmado se puede reivindicar este derecho en esos momentos difíciles".