Stella Maris cumple 100 años asistiendo las necesidades de los marinos en todo el mundo

El Apostolado del Mar es una iniciativa eclesial que a lo largo de este año 2020 celebra su primer centenario. Se dedica, fundamentalmente, a prestar asistencia pastoral y caritativa a las gentes del mar en todos los puertos del mundo, a lo largo y ancho de los cinco continentes.

Además, aprovechando esta celebración, la organización ha decidido cambiar el nombre de la asociación por el de Stella Maris, “Estrella de los mares”, un título mariano que está presente desde el siglo IX y que es mucho más reconocible por los marinos en todos los puertos del mundo.

El presidente internacional de Stella Maris es el marino mercante español Esteban Pacha, que además preside la asociación en el Reino Unido. Él ha explicado en 'El Espejo' que el Apostolado del Mar surge “como una necesidad de dar asistencia a toda la gente del mar, marineros y pescadores, cuando permanecen en puertos extranjeros”.

El Apostolado del Mar se constituyó en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido, en 1920. “Empieza a prestar esa asistencia mediante el ofrecimiento de alojamiento, de asistencia espiritual para los marinos... y de ahí se extiende a todo el mundo, expandiendo también la asistencia práctica para los marinos”, explica el presidente de Stella Maris.

“Yo soy marino de profesión y de vocación, además. Acabé la carrera de náutica en mi ciudad natal, en Barcelona, y navegué a lo largo de los años 80 y 90. Y una de las primeras cosas que hacíamos los marinos al llegar a puerto era buscar el centro Stella Maris. Nos acercábamos ahí y teníamos acceso a llamadas telefónicas a casa, a prensa, a medios de comunicación... que no podías tener mientras pasabas tus travesías en el mar”, recuerda Esteban Pacha.

El presidente de Stella Maris señala cómo luego, en su desarrollo profesional, en Reino Unido, asociado a numerosas organizaciones internacionales del sector marítimo, tuvo la oportunidad de conocer su trabajo, no solamente asistencial, sino también en la consideración del factor humano en el sector marítimo. “De ahí, me ofrecieron la oportunidad en el año 2018 de incorporarme a su Junta Directiva, y posteriormente me ofrecieron la presidencia, que acepté con mucho gusto”.

“El Apostolado del Mar es una misión coordinada desde el Vaticano y cada país lo desarrolla a través de sus propias organizaciones. En el caso del Reino Unido, es una organización muy profesionalizada en forma de ONG con fines caritativos y en otros países es a través de las conferencias episcopales”, explica Esteban Pacha, que asegura que “uno de los principales retos que estamos intentando resolver es armonizar la respuesta a los problemas de los marinos a nivel mundial”.

“Además de los servicios religiosos a bordo o en tierra que los marinos puedan requerir de los capellanes y los voluntarios, también se presta una enorme asistencia a distintas situaciones que se producen a bordo”. Abandono del buque, intimidación, explotación laboral que en ocasiones pueden clasificarse de semiesclavitud, apoyo psicológico a tripulaciones tras muertes o suicidios a bordo... En todas esas situaciones, los tripulantes cuentan con el apoyo de Stella Maris.

“Las cuestiones de salud son de la máxima actualidad. Se están produciendo numerosos casos de buques afectados por coronavirus. Es una prioridad proteger a las tripulaciones y a los pasajeros a bordo de estos buques”, afirma Estaban Pacha, que concluye contando la historia de un marino que llegó a un puerto del Reino Unido tras ser padre de trillizos en su país. Los recién nacidos necesitaban ingreso hospitalario y el marino no podía costearlo. Gracias al Apostolado del Mar, se garantizó la asistencia hospitalaria a los pequeños y la repatriación del marino. Una acción que le otorgó a Stella Maris el Premio 2019 a la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.

En octubre, Stella Maris celebrará su XXV Congreso Mundial en Glasgow, la ciudad que vio nacer esta organización hace ahora 100 años.