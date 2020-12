La situación de los cristianos en Siria e Irak: "El problema no ha terminado"

La preocupación de la Iglesia por la crisis en Siria e Irak continúa. Precisamente por la situación de la comunidad cristiana de ambos países y sus territorios colindantes se ha llevado a cabo una reunión del Dicasterio para el Desarrollo Humano integral. En este evento se han analizado los problemas que están sobre la mesa. Mons. Segundo Tejado, Subsecretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral analiza en El Espejo este encuentro.

A pesar del desalojo del Estado Islámico en estos países sigue habiendo problemas ya que "no se han resuelto ni mucho menos. Llevamos muchos años y esto ha repercutido en toda el área. El panorama es que no se ha acabado la guerra, hay muchas tensiones y hay muchas personas que han tenido que desplazarse. Y particularmente los cristianos. Es una gran preocupación para la Iglesia local y para el Papa. Los cristianos aquí son un elemento de concordia muy importante".

Mons. Segundo Tejado explica que "lo más importante de la reunión han sido las agencias que trabajan en la zona. Es la cuarta reunión que hacemos, que normalmente se hacía en Roma. Se trata de animar a las organizaciones humanitarias para que no se olviden de esta zona. Es muy difícil porque la pandemia está agravando los problemas, pero por eso queríamos hacer esta reunión a través de Internet. Tener encendida la llama del problema, no ha acabado y ya llevamos 10 años desde que empezó la crisis. Tenemos que pensar en as personas que quieren volver a sus casas".

"Las agencias católicas o las ONGs católicas han nacido de las iglesias locales. Un grupo de cristianos que se han juntado para ayudar. Tienen un trabajo fantástico, trabajan mucho pero el espíritu que tenemos que llevar es ese espíritu de una iglesia que ayuda a otra iglesia en necesidad. Queremos servir en lo que podemos como facilitadores de este dialogo. Si perdemos este espíritu las cosas pierden el sabor y aquello para lo que han nacido".

El Papa Francisco ha mandado un mensaje al Dicasterio con motivo de esta reunión pensando además en su visita al país: "Es una sorpresa además porque fue un día antes de convocar esta reunión. Es un signo fuerte e importante por parte del papa. Viene como mensajero de paz y ha sido una alegría enorme. Fue para todos un regalo. Quieren llevar el calor del Evangelio a estas personas que sufren, llevamos ya muchos años con guerras y su presencia va a ser un regalo enorme".