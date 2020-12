El proyecto de Manos Unidas que quiere 'hacer llover' en los sitios más secos del mundo

A veces el agua no cae del cielo, hay lugares donde no llueve. O si llueve, llueve poco. Y si llueve mucho, puede no ser potable. Y esto trae consecuencias muy graves para la salud de la población. Y esto lo sabe muy bien Manos Unidas, que está ahí donde el agua no cae del cielo y donde están las personas más necesitadas. Según sus datos, 2.000 millones de personas carecen de agua potabley el agua marca la diferencia entre la vida y la muerte. Lucas Bolado es el responsable de esta campaña, que desgrana en El Espejo.

En Manos Unidas son muy conscientes de la importancia que tiene el agua ya que "siempre hemos pririzado el acceso al agua ya que es la línea que diferencia la vida de la muerte o la salud de la enferemdad. Hace años no se hablaba del cambio climático y ahora el cambio de las lluvias, y las sequías son el pan nuestro de cada día, con una frecuencia mucho mayor. Cada vez hemos implementado sistemas más complejos, canalizaciones más amplias, presas etc."

Según Manos Unidas ahora mismo existen 2.000 millones de personas sin agua y esa falta de agua "afecta a los más pobres. Hay países que no tienen un problema de acceso al agua. Por un lado está la falta de agua, cada vez llueve de forma más rara y las sequías hacen que el agua esté más lejos de la gente y que el agua sea de peor calidad. En lugares donde sí existen más lluvias también hay problemas, porque si ese agua no está tratada puede dar enfermedades. Si no hay agua repercute en un nivel de mortalidad grande y de hambre, ya que el agua sirve también para producir".

Lucas bolado explica que "el agua lo abraca todo: desde la salud básica, hay enfermedades que dependen de tener acceso a agua en condiciones, dependes del agua para cocinar, para producir si no llueve no vas a poder cosechar, incluso para las escuelas para que los niños puedan beber y escolarizarse. Además está el tema de la fuente de conflictos que puede suponer, la falta de agua o los desplazamientos de poblaciones enteras que tienen que abandonar territorios porque no tienen agua".

En Manos Unidas "hay muchos proyectos que implican la perforación de un pozo, tenemos proyectos de cisternas que se ponen en los tejados de las casas con sistemas de filtrado, tenemos proyectos relacionados con la agricultura y yo particularmente como responsable de Haití, hicimos un proyecto en la Isla Tortuga donde vivien 45.000 personas. Aquí tuvimos, gracias a los hermanos de la Salle, un sistema de agua gracias a un manantial en la parte alta de la isla".