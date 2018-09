El político australiano Bill Hayden pide recibir el bautismo a los 85 años

Bill Hayden siempre hizo gala de un ateísmo militante y polémico. Vivió una infancia difícil debido a que su padre bebía y maltrataba a su mujer y al pequeño Bill. Se vinculó muy pronto a la izquierda, fue diputado y líder del Partido Laborista, y desde 1989 a 1996, Gobernador General de Australia, recibiendo el Premio Humanista del Año por su pública confesión de ateísmo, inédita en un cargo como el suyo. En 1996 dejó la política, tras haber anunciado su apoyo a la eutanasia y a los matrimonios homosexuales.

Ahora, en plena crisis de la Iglesia Católica en su país por la desastrosa gestión de los casos de abusos a menores, especialmente en los años 70 y 80 del siglo pasado, Bill Hayden ha pedido bautizarse. "Algunas personas puede que se mofen de mí, pero estoy contento. Sencillamente, no me sentía pleno. Hay más cosas en la vida que sólo yo, y quiero dedicarme al bien de los demás...ante Dios. Sentí muy fuerte esa llamada, ha explicado".

Hayden ha añadido que espera que su bautizo ayude a otros a ver la importancia de la Iglesia con ojos nuevos, especialmente en esta época triste de noticias de abusos...

“No deberíamos dejar que nuestra fe quede minada por la acción de aquellos que no son tan buenos como debieran ser”, ha dicho.

Durante los últimos años, Hayden venía haciéndose preguntas. Para su conversión ha sido clave la relación con una religiosa de las Hermanas de la Misericordia, Sor Ángela Doyle, que fue administradora de los Hospitales Mater en Brisbane, una ciudadela sanitaria para los pobres de Brisbane del Sur, donde Bill creció al final de la Gran Depresión. Tras su última visita a esta religiosa, que tiene ya 93 años, Hayden salió con la fuerte sensación de que había estado en presencia de una mujer santa, y se encontró de vuelta en la Iglesia.