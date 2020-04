OMP recauda fondos para ayudar a los países en misión a combatir el coronavirus

El coronavirus sigue machacando nuestras vidas. Pero no tenemos más que levantar un poco la vista para intentar darnos cuenta del daño que puede llegar a causar en el mundo. No solo en nuestro país, ni en Europa... sino en los países más necesitados. Por eso el Papa Francisco ha creado un fondo de emergencia para ayudar a los territorios de misión golpeados -también- por el coronavirus. Obras Misionales Pontificias se ha sumado a esta iniciativa, lanzando una campaña para recaudar fondos para ayudar a los más necesitados.

Los misioneros en los lugares más pobres del mundo "todavía no son totalmente conscientes de lo que va a ser la realidad que les espera, ya que van retrasados respecto a nostoros con la llegada del coronavirus. Pero están muy asustados", explica José María Calderón, director nacional de OMP en España. "Ellos ven imposible seguir el ritmo que estamos siguiendo en los países europeos. Lo ven con horror... pero con confianza. Un misionero me decía hace poco que ahora se dedica a ir a los pueblos a concienciar a la gente, porque no son capaces de darse cuenta de lo que ocurre".

La situación es crítica en España, imagínate en África, América del Sur, Asia... Las medidas llegan tarde y no son lo suficientemente eficaces, pero es que en los países en misión "la gran mayoría de la gente vive en la calle. Las casas ahí no son como las nuestras. Igual es una sola habitación, donde comen, cocinan y duermen. El resto del día están fuera porque no caben. La convivencia se realiza siempre en la calle. Ellos no tienen ni agua potable en sus casas... es muy difícil".

Por eso es imprescindible, que pese a que nosotros tengamos lo nuestro, no nos olvidemos de ellos: "El papa Francisco decidió conceder esos 750 mil dólares a OMP para ir respondiendo a las necesidades de los países de misión, para hacer frente al coronavirus. Al dar ese paso adelante, hemos decidido que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos que esto había que moverlo y hemos empezado esta campaña para recaudar fondos y ayudar. La Iglesia sería imposible en estos países sin OMP, les da los medios, la posibilidad de encontrar misioneros... ahora tenemos que salir en su ayuda".

Tres motivos por los que tenemos que pensar que esto es importante: "Somos uno, ya no se puede hablar de que esto solo le ha ocurrido a China. Segundo, no mirar solo nuestro propio dolor y ver a la gente a la que podemos ayudar y que sufre más que nosotros. Y tercero, si en África está extendiéndose el virus, es fácil que vuelva. Tenemos que salir todos a una en contra de este virus".