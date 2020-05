Monseñor Juan del Río: “Hay muy buenos profesionales españoles que están sirviendo a la verdad”

Hoy, la Iglesia celebra la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Y sobre este tema, sobre la labor de la Iglesia de los periodistas, ha pasado por los micrófonos de 'El Espejo', Monseñor Juan del Río, Arzobispo Castrense y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales.

Entre otras cuestiones, el Monseñor Juan del Río considera que “hay muy buenos profesionales españoles que están sirviendo a la verdad y tiene un profundo sentido” (en referencia a la labor periodística en nuestro país).

Asimismo, ha asegurado que saldremos de esta, lanzando un mensaje de ánimo a nuestros oyentes.

“Parece que la única noticia es lo que vende y no lo que sucede, y no la del pobre que saca una familia adelante. Hay muchas vidas más normales, como el padre que sufre que no rupturas y escándalos”, indicaba Monseñor Juan del Río.

La historia se encarna en cada hecho y en cada persona. Además, afirmaba en 'El Espejo' que “un periodismo hetéreo es un periodismo de salón. En cambio, el periodismo de calle es agradecido por las personas. Sobre todo, en una sociedad dónde no hay una cultura del olvido”.