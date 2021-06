Mons. Sanz Montes aclara en 'El Espejo' las falsas informaciones vertidas sobre Lumen Dei: "Tratan de herir"

El Arzobispo de Oviedo y Comisario Pontificio y Superior General de Lumen Dei, Mons. Jesús Sanz Montes, ha pasado por los micrófonos de ‘El Espejo’ para aclarar las falsas informaciones que se han vertido desde diversos medios de comunicación sobre esta institución eclesiástica, que fue intervenida por la Santa Sede en el año 2008, ante las malas prácticas que estaban ejerciendo sus gestores.

El motivo de aquella intervención hace más de una década, explicaba Mons. Sanz Montes, eran tres: los abusos sexuales, la opacidad en sus finanzas y el control de las conciencias: “Cuando esta intervención se da es algo se ha planteado mal y se deteriora con el tiempo. La Iglesia intervino para poner cordura y retirar a las personas que ejercieron mal su responsabilidad”, precisa el Arzobispo de Oviedo.

Fue el Arzobispo Emérito de Pamplona, el cardenal Fernando Sebastián, quien comenzó aquella tarea de ordenar el Lumen Dei, encomendado por el Vaticano. Una tarea que abandonó un año más tarde ante la presión mediática y la gran cantidad de querellas y denuncias que recibió sobre sus espaldas, a lo que se unía su avanzada edad. Desde entonces, es Mons. Jesús Sanz Montes quien tomó las riendas.

Entre los años 2009 y 2014 se acometieron una serie de cambios en la institución hasta llegar a su renovación. En aquel momento, determinados grupos de Lumen Dei comunicaron que no querían seguir por el camino oficial: “En 1975 se funda Lumen Dei en Perú y sus constituciones, la regla de vida para ellos eran tan insostenible y mal planteada que la Santa Sede jamás les aprobó. Yo estuve un tiempo mesurado ganándome la confianza, pero cuando tuve que tomar decisiones contra los abusos, el control de la economía y de la conciencia, algunos se defendían contra la propia Iglesia porque no les interesaba, y se dio esa ruptura. Fue cuando algunos chicos y chicas se marcharon, y yo lo respeté, pero trataban de quedarse con lo que no es suyo, y de ahí viene la cascada de querellas y denuncias que he sufrido, 31 concretamente, con sus 31 juicios, todos ellos ganados”, precisa.

El Arzobispo de Oviedo ha precisado que el tremendo agujero en Lumen Dei vino propiciado por la herencia que dejaron los anteriores gestores, y que debieron hacer frente los actuales con su patrimonio, al no tener más recursos: “Yo no he puesto un duro. Tuvieron que poner en venta algún inmueble para hacer frente a las deudas, pero yo nunca he recibido nada y son ellos además quienes tomaban las decisiones”.

Mons. Sanz Montes, que ha sido víctima estos años de calumnias y mentiras por parte de algunos medios que daban por válidas las denuncias de personas que, disfrazadas de religiosas, trataban de apropiarse de lo que no les pertenecía: “Te roban y te acusan de ladrón ante los jueces. Usan a los pobres como pantalla para quedarse con los que no les corresponde. Por eso la visión victimista de ser pobres monjitas a los que el arzobispo pretende expulsar es mentira, porque las propiedades se vendieron hace tiempo para Lumen Dei pagar sus deudas, y ahora quieren instalarse en estos lugares”.

A juicio de Mons. Sanz Montes, es un intento de ganar en la opinión pública lo que no consiguen en los tribunales: “Aguantamos con esperanza. El ánimo no lo he perdido. El afecto no me ha faltado. He recibido apoyos y hay tanta gente de bien que te apoya y reza por ti e intenta acompañarte…."

Sobre la actitud de determinados medios de comunicación que han recogido estas denuncias falsas, asegura que “suelen ser medios hostiles a la Iglesia, y buscan un pretexto para herirnos”. Para concluir, El Arzobispo de Oviedo y Comisario Pontificio y Superior General de Lumen Dei, ha reivindicado la verdadera labor de esta institución: “Es un grupo pequeño pero suficiente que están cerca de los verdaderos pobres, al servicio a ellos y de Dios”.