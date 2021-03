Mons. Lemos sobre la Semana Santa: "Es importante vivir la Pascua"

La Semana Santa y la Pascua del año 2021 se viven en circunstancias diferentes. La pandemia condiciona cómo vamos a celebrar la liturgia estos días tan importantes para la Iglesia. Por eso la Comisión episcopal para la Liturgia ha publicado una nota con una serie de directrices para este año. Mons. Leonardo Lemos es el presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia de la Conferencia Episcopal desde marzo de 2020 y nos atiende en los micrófonos de El Espejo de la Cadena COPE

A pesar de la situación que vivimos, sigue siendo Semana Santa y mons. Lemos asegura que "independientemente de la pandemia y de esta situación compleja en nuestra sociedad, la luz que brota de la Pascua tiene que darnos a todos una puerta abierta a la esperanza con un poco de alegría, que necesitamos. Por eso vivir la Pascua es importante".

Esta Semana Santa del 2021 viene después de que el año pasado España viviera estos días confinada. Pero por ello, aunque no hayamos superado esta Pandemia, la situación no es igual: "La diferencia que existe entre las normas del año pasado a este año, son que hay un factor a tener en cuenta: las autoridades nos dicen que hay variaciones en diferentes comunidades. Hemos vivido una Semana Santa a 'palo seco' en 2020, recurriendo a los medios de comunicación social. Pero este año tenemos la opción de que los fieles podamos participar en la liturgia. Cumpliendo el aforo y las medidas, no es lo mismo verlo por la tele que vivirlos presencialmente".

En la nota que han publicado los obispos destacan la importancia de la confesión: "Es uno de los sacramentos pascuales junto a la Eucaristía y el sacramento de la penitencia. La mejor forma de vivir la alegría es a través del sacramento de la reconciliación. Por eso exhortamos en uno de los puntos recomendamos que se cuide y fomente el sacramento de la penitencia. Se les dice a los sacerdotes que estén disponibles y sean acogedores. Que hagamos fácil y vivo el rostro misericordioso de este dios que es pura ternura".

Además, la Comisión indica una serie de precauciones para cada celebración en el contexto de crisis sanitaria: "El Domingo de Ramos es una fiesta multitudinaria. Aconsejamos que donde se pueda que se celebre en la segunda forma, hay que evitar la procesión desde un lugar apartado. Hay otras iglesias que tienen menos capacidad así que se les recomienda que la bendición de las palmas sea desde el presbiterio. Tenemos que ser cautos".