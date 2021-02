La mirada de uno de los líderes de la Iglesia en Irak ante la visita del Papa

El Papa no va a cambiar de planes por motivos de seguridad, dice el arzobispo caldeo de Erbil, Bashar Warda. “Él sabe que viene a una zona de guerra, para traer un mensaje de paz”. El arzobispo Warda habla con serenidad y realismo desde el Kurdistán iraquí, una de las etapas del anhelado viaje del Papa. Entre los frutos del viaje espera un mayor respeto de toda la sociedad hacia los cristianos. Por ejemplo, en los últimos días la cobertura mediática está siendo muy positiva, y se está reconociendo que el cristianismo forma parte de la historia de Irak: “no somos inmigrantes sino habitantes originarios de este país”, ha dicho en un diálogo con representantes de Ayuda a la Iglesia Necesitada de todo el mundo. En ese diálogo no le ha faltado algo de humor, cuando se ha referido a la emoción de los vecinos de muchas localidades abandonadas por los políticos desde hace 40 años, que ahora están siendo testigos de cómo gracias a esta visita por fin han asfaltado sus carreteras.

En lo que se refiere al futuro, Warda es cauteloso. Después de lo sufrido durante la ocupación de la llanura de Nínive por parte del ISIS, los cristianos están dispuestos a perdonar, pero es difícil cuando constatan el desinterés del Gobierno por arreglar la mayor parte de los problemas como la inseguridad, la inestabilidad política y la falta de trabajo. También lamenta la poca implicación pública en la reconstrucción de las infraestructuras, imprescindibles para las familias que ya han logrado reconstruir sus hogares y volver a ellos. La corrupción sigue presente a todos los niveles, y no ver esfuerzos en ese campo es lo que realmente disgusta a la gente. Otro gran desafío es el desempleo. El único camino es ofrecer una buena educación a los jóvenes y por eso una de sus prioridades es seguir impulsando la Universidad Católica de Erbil, que acaba de ampliar sus instalaciones con ayuda de ACN Estados Unidos y de los Caballeros de Colón.

En este extenso diálogo Bashir Warda afirma que es importante no centrarse en los números, una actitud que desanima a la gente: “los cristianos somos pocos, y siempre seremos pocos, un pequeño rebaño al que Dios anima a no temer... llamado a ser una presencia iluminadora en medio de los problemas del país. Desde luego la visita del Papa no va a acabar con la violencia sectaria o política, pero va a ayudar a mantener la presencia cristiana con comunidades que no sean sólo superviviente sino florecientes. “No quiero que mi gente sean mendigos, concluye el arzobispo de Erbil, sino fortalecerlos para que contribuyan a la comunidad”.