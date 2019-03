"María es la mayor influencer de la historia y representa la revolución de la ternura de la que habla el Papa"

El P. Alexandre Awi Mello, Secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vid y autor del libro "Ella es mi mamá" (Editorial Monte Tabor), relata el afecto del Papa Francisco por la Virgen, sus principales devociones, así como el papel de la mujer en la Iglesia según Francisco.

El P. Awi Mello que estará mañana viernes en Madrid, donde participará en el Madrimaná, VIII Muestra Internacional de Cine y Realidades que inspiran ha explicado en El Espejo que María es el gran referente femenino: "Los ejemplos de María como mujer, como madre, como esposa, como mujer que no fue sumisa, como compañera tienen mucho que decir a la sociedad de hoy y representan la revolución de la ternura a la que nos invita el Papa Francisco".

El P. Alexandre ha subrayado la relevancia de María en la historia de la Iglesia, ya que "Jesús no habría podido cumplir su misión de no haber sido por ella. No es difícil darse cuenta de que la redención no habría sido posible sin la figura de esta mujer".

El autor del libro ha calificado a la Virgen María como "la mayor influencer de la historia" y se ha referido a la preocupación del Papa Francisco por redescubrir la fuerza evangelizadora de la piedad popular en su cariño hacia la madre de Dios, porque es una gran fuente de riqueza".

El P. Alexandre Awi Mello, profundiza en su libro sobre éstas y otras cuestiones como las imágenes con las que el Papa Francisco se refiere a la iglesia y tienen que ver con la Virgen, como "la Iglesia madre", "la Iglesia misericordiosa" o "la Iglesia acogedora".