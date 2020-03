Los jóvenes jesuitas que acompañan a otros jóvenes: "Sigue habiendo vocaciones"

El mundo ha cambiado mucho desde que su abuelo, huyó de Armenia en uno de los genocidios más horrendos del siglo pasado. Hoy Nubar Hamparzubian -que es español, con un nombre heredado de aquella gesta-, utiliza las redes sociales e Internet para ayudar a otros. Asegura que "sigue habiendo gente que se plantea" entregar su vida a Dios, por increíble que parezca.

Nubar estaba en Barcelona a las dos de la mañana hablando con un amigo que se encontraba haciendo su formación a su vez, en Lérida. Se preguntaban "cómo explicar la cuaresma a los chavales que teníamos en el colegio". Buscando referencias en Internet, se preguntaron "¿por qué no hacerlo nosotros?" Y así es como nace el proyecto Voces Esejota.

Nubar Hamparzubián relata en El Espejo que "empezamos con un miércoles de ceniza y llevamos cuatro años con esa misma intuición". La idea es "transmitir un mensaje ya que la gente nos hace siempre las mismas preguntas. Eso quiere decir que puede haber gente que quiere hacer esa pregunta y no tienen a quién o que simplemente no se atreven". Por eso deciden usar estos medios que todos tenemos a nuestro alcance "para dar respuestas a estas preguntas".

"No hacen falta vocaciones, hacen falta decisiones. Estos vídeos quieren ser una ayuda para que estas personas que pueden estar planteándoselo, puedan ponerle palabra para definir esos sentimientos y poder manejarlo. Son una serie de diez vídeos, es verdad que no resuelven la vida, la vocación se resuelve poco a poco cada uno, con un acompañamiento personalizado y con mucha oración". Quieren hacer que los jóvenes se planteen preguntas como "¿Para qué estoy en el mundo? ¿Qué es una vocación? ¿Tendré yo vocación? ¿Qué cosas no son vocación y son simplemente pensamientos buenos? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo tomar una decisión que es para siempre?"

Hay vocaciones pero hay que ayudarlas a darles forma

La idea es que estos vídeos se publiquen una vez al mes a través de distintas redes sociales. También "hay un correo electrónico serjesuita@jesuitas.es" para contactar directamente con ellos. "Un primer contacto que puede ser así y luego en un segundo momento si se da la ocasión incluso cara a cara. Se trata de plantear el tema y ponerlo encima de la mesa. Hay vocaciones pero hay que ayudarlas a darles forma".