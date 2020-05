Los enfermeros 'custodios de la vida': "Lo más duro ha sido ver cómo se separaban pacientes y familias"

¿Héroes? ¿Profesionales? Lo que está claro es que el coronavirus nos ha dejado entre tanto drama un gran ejemplo entre los profesionales sanitarios. Así lo ha hecho saber también el Papa Francisco, que por el Día Mundial de la Enfermería quiso rendirles un homenaje con un mensaje especial: ellos son "custodios y servidores de la vida" y además de curarnos, "infunden ánimo y esperanza".

Este trabajo, sacrificio y compromiso se ha hecho visible aún más si cabe estos meses, pero siempre ha sido "nuestra seña de identidad, lo que pasa es que ahora se ha visualizado más. La humanización, la calidad, el respeto, la responsabilidad y la espiritualidad... son valores que siempre hemos querido transmitir a nuestros pacientes", así lo reconoce Belén Fernández, directora de enfermería del Hospital San Juan de Dios de León.

"Se ha podido ver que los trabajadores de la salud somos un recurso indispensable en la lucha contra la enfermedad. Esta situación ha sido completamente nueva, sabíamos que los infectados iban a ir en aumento, pero no sabíamos que fuera a ser tan rápido. Hemos sido capaces, todos los profesionales de la salud -auxiliares de farmacia, técnicos de rayos, enfermería, celadores... de atender a nuestros pacientes en situaciones de muchísimo estrés", explica Fernández.

Pero lo más duro de toda esta pandemia ha sido la "carga emocional que no sabemos cuándo podremos quitarnos de encima. Nosotros estamos acostumbrados y somos expertos en los cuidados, donde hemos incluido también a la familia. Incluso tenemos una escuela de cuidados donde implicamos a los familiares para cuidar del paciente. Pero con esta pandemia, que nos obliga a separar a las familias y a nosotros no estar todo el tiempo que creíamos necesario con los pacientes, ha sido lo más duro de todo. No poder prestar esos cuidados del acompañamiento del paciente y su familia".

"Todas estas circunstancias nos han servido para romper paradigmas y demostrar que los enfermeros somos capaces de organizarnos y reinventarnos". Belén Fernández asegura que a pesar de todo el trabajo, la falta de medios y el drama, "hemos salido reforzados de toda esta situación en cuanto al papel de la enfermería en sí".

"Ser enfermero es algo vocacional y la persona que queiere estudiar enfermería tiene que sentir algo dentro. En esta situación de pandemia que nos ha tocado, es donde hay que reflexionar. Que los que estudien y quieran estudiar enfermería tienen que sentir esto. Cuando tienes miedo, tienes que ser capaz de reponerte y estar en primera línea de batalla".