'La libertad religiosa en España y sus dificultades a lo largo de la historia

En 1965, José Jiménez Lozano escribe el libro 'Meditación española sobre la libertad religiosa', en un tiempo en el que pudo vivir en primera persona todo lo que ocurrió y trajo el Concilio Vaticano II. El prólogo de esta publicación lo ha redactado Javier Prades, Rector la universidad teológica de San Dámaso, y que analiza las líneas de este libro en 'El Espejo' de la Cadena COPE

Prades reconoce que a veces "ya nos parece que el camino de la Iglesia es equivalente al de otros lugares, pero cuando se vive el concilio lo que tenía que ver con la libertad religiosa introducía una novedad que no era fácil de asimilar en España. Daba pie incluso al rechazo y por eso Giménez Lozano emprende este camino con el libro".

Esta publicación explora las raíces de una dificultad española para acoger la libertad religiosa: "Se detiene mucho en el s 19 donde las divisiones y las luchas fueron muy duras y son premisas que desembocan en la guerra civil. Tendríamos dos o tres rasgos que recupera varias veces. Se produce una simbiosis entre fe eclesial y cultura nacional que tiene efectos beneficiosos, pero corre riesgos como la adhesión al evangelio con una tradición que se vive de forma social pero que no pone en juego una conversión. Critica el cristianismo viejo como un molde cultural que se une a un clericalismo y que puede convertirse en una limitación al descubrimiento gozoso del Evangelio".

Javier Prades explica que "él es sumamente delicado porque se da cuenta de que estamos con sensibilidades y heridas sin cicatrizar y por eso es extremadamente cuidadoso para no herir sentimientos. El Concilio pone en valor la libertad religiosa como máxima expresión de la libertad humana. Esto le permite insistir en que defender la libertad religiosa no es ir contra la iglesia y tampoco contra España. Hace falta una paciente tarea de acogida en un pueblo en el que él ve una obediencia filial a la Iglesia".