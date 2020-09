El lema del cristiano ante la inmigración: "Como familia humana nuestro lema tiene que ser la hospitalidad"

Marifran lleva años trabajando con personas migrantes. Ha sido directora de un centro de acogida de personas que han estado privadas de libertad. Y esa experiencia marca su vida: "Acogimos a muchas personas migrantes y conocer a estas personas me ayudó mucho a comprender estas realidades".

Marifran Sánchez Varas es secretaria de la Subcomisión de migraciones y movilidad humana de la Conferencia Episcopal. Entre otras actividades participa también como voluntaria en un proyecto que ayuda a mujeres víctimas de la trata de las Adoratrices. El domingo 27 de septiembre se celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado con el lema escogido por el papa: "Como Jesucristo obligados a huir".

Sánchez Varas habla de este día y sobre la inmigración en el Espejo de la Cadena COPE donde afirma que "los prejuicios no ayudan y hay demasiados. Esta época de pandemia está poniendo de manifiesto esa xenofobia que está surgiendo. El Papa es muy claro en su mensaje: conocer para comprender, es necesario comprender. Los migrantes son personas que tienen una historia y una vida. Esto nos permite comprender la realidad y empatizar con ella".

"En España, el desplazado interno no existe como en otros países", explica. "En España tenemos la realidad de los temporeros, por ejemplo: cuando dentro de una misma nación hay personas que se tienen que desplazar para subsistir, ya son desplazados internos. La situación de los temporeros es un gran desafío para los cristianos. Reclama de nosotros que apostemos por una regularización y por una mejora de sus condiciones de trabajo. Tienen que dar respuesta las administraciones públicas, nosotros como sociedad y nosotros como Iglesia".

Marifran Sánchez Vara ha enumerado también las diferentes preocupaciones que tienen encima de la mesa: "Una preocupación fundamental es el tema de los solicitantes de asilo, se están negando muchas y son personas que se quedan en un limbo administrativo y en situacuiones de precarieddad. Hace poco hemos visto el incendio en el campo de lesbos, por ejemplo. Miles de personas abandonadas que hay que poner en el punto de mira. Los temporeros, las empleadas del hogar, muchos inmigrantes que han perdido su trabajo, el tema de los CIES y sobre todo el desempleo".

Dada la situación actual y las diferentes corrientes ideológicas que hablan sobre este tema tan complicado: "Mencionaria los cuatro verbos que el Papa propuso para la jornada del año 2018, como acciones fundamentales que está llevando a cabo la Iglesia: acoger en el sentido de hospitalidad, el proteger a los inmigrantes para que sus derechos sean garantizados, promover ya que son personas con cualidades y valores y el verbo integrar, en la comunidad y también en nuestras comunidades cristianas".

"Parto de la base de que tenemos que escuchar las palabras del Papa y él nos ha dicho que estamos todos en el mismo barco. En la realidad que estamos viviendo ahora no podemos segregar. Como familia humana nuestro lema tiene que ser la hospitalidad, eso es lo que nos caracteriza como cristianos. La fraternidad es la clave. El Papa nos pide que sepamos compartir, los bienes de la tierra no se nos ha dado solo a unos pocos, si no que son para todos. Si queremos crecer como sociedad y humanidad, tenemos que aprender a compartir".