Las razones que han llevado al Papa a publicar la Carta Apostólica “Traditionis Custodes”

El pasado viernes se publicaba una carta que ha despertado mucha expectación y división de opiniones. La Carta Apostólica en forma de Motu Proprio del Papa Francisco, “Traditionis Custodes”, Custodios de la Tradición.

Pero, ¿cuáles son las razones que han movido al Papa a tomar esta decisión? ¿Cómo queda a partir de ahora establecido el uso de esta forma litúrgica? Él mismo lo ha explicado en una carta adjunta a todos los obispos.

Para ayudar a dar respuesta a todas estas preguntas ha pasado por los micrófonos de la Cadena Cope, Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. El Papa hace referencia en la Carta a una consulta que ha sido encargada a la Congregación para la Doctrina de la Fe entre los obispos de todo el mundo sobre cómo se estaba aplicando y qué consecuencias había tenido el documento de Benedicto XVI, “Summorum Pontificum”, que había liberalizado el uso del misal antiguo como una forma extraordinaria del rito romano o latino.

Al problema de fondo sobre esa consulta de la que habla el Papa, Andrea no tiene respuesta porque asegura que “no he leído la consulta, pero sí lo que el mismo Papa explica diciendo que se ha hecho esta averiguación. Son 14 años desde la publicación del Motu Proprio, “Summorum Pontificum”, del Papa Benedicto XVI, en esos 14 años llegaron cartas, opiniones. Y el Papa quiso hacer una el año pasado para averiguar el estado de desarrollo del tema. Claro que el Papa dice y explica, una situación que me apena y me preocupa, confirmándome la necesidad de intervenir, porque habla de un deseo de unidad, que era la llave que explicó Benedicto XVI con esta liberalización, él quería que pudiera llegar a una mayor comunión entre Dios y los que utilizaban el rito extraordinario hace mucho y todos los otros fieles”. Tornielli asegura que “el Papa dice que este deseo de unidad ha sido gravemente despreciado y las concesiones que se han ofrecido a esos grupos tal vez han aumentado las distancias”.

Pero, ¿qué pasa con aquellos fieles que se sienten vinculados a esa forma extraordinaria y que tienen un deseo de comunión con el Papa? A esta pregunta, Andrea considera que la Carta del Papa pone una preocupación sobre la mesa, pero no les afecta a todos los que viven esta Liturgia, “porque si se vive buscando con sincero deseo la comunión con el Papa, yo creo que toda esta gente continuará, porque la gran novedad de este Motu Proprio es que le va a restituir la responsabilidad al Obispo”. De esta manera, a aquella personas que celebren esta misa, en plena comunión con el Papa, sin crear división, sin considerar que esa misa es la única válida no les va a afectar.

El director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, hace alusión a que “se habla de la misa de siempre y la misa de siempre nunca ha estado, pero también en toda la historia de la Iglesia la misa se ha reformado”.

Al detenernos en algo que dice el Papa en su Carta sobre “las acciones litúrgicas no son acciones privadas de ningún fiel o ningún grupo”. Andrea Tornielli considera que “nos focalizamos en un rito y hay el riesgo de perder la consciencia de lo que la liturgia es, un espacio donde habla Dios, un espacio de comunión porque, la comunión que se celebra cada domingo en la Eucaristía es el signo de la comunión universal. No es algo privado”.

Un último punto que ha sido polémico en estos días es, que algunos señalan que derogar estas normas promulgadas por Juan Pablo II y Benedicto XVI y que obedecían a ese deseo de unidad supondría una ruptura con los anteriores pontificados. Lejos de esa idea no podemos olvidar que la liturgia ha cambiado a lo largo de la historia. La respuesta de Andrea a esta polémica radica en que “la Iglesia vive en el tiempo, vive en la historia, entonces después de 14 años no es un signo de ruptura es, que cada Papa vive en el tiempo presente y toma decisiones de consulta con los obispos que viven en el tiempo presente también”. Es importante tener en cuenta que el problema “no es la lengua del latín, el Papa celebra en latín, nosotros los medios hacemos un noticiero en latín, hablamos de rito”, concluye Tornielli.