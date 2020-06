La labor de los misioneros dominicos para combatir la COVID 19 en los lugares más vulnerables

La campaña de los misioneros dominicos lleva por título 'Sembramos flores de dignidad contra el COVID 19'. La ONG 'Selvas Amazónicas' apoya a comunidades y personas que atraviessn una situación dramática por su contexto de vulnerabilidad, en estos tiempos de pandemia. Y aquí es donde quieren estar los dominicos, con los que más lo necesitan.

Fray Francisco Faragó es el director de la ONG en España y cuenta en El Espejo que están presentes en "Latinoamérica, en Perú desde 1902,en República Dominicana, y también hemos entrado en Cuba, Paraguay, Uruguay y en la Isla de Malabo en Guinea Ecuatorial".

Fray Francisco explica que la situación en estos países ya es complicada de por sí, y con la llegada del coronavirus se ha agravado: "Una sociedad así aforonta una crisis sanitaria con los precedentes que tiene de falta de cobertura sanitaria y personas que no tienen trabajo legal, que viven al día y si no salen a trabajar no comen. ¿Cómo van a guardar el confinamiento? Les resulta imposible. Se trata de exponerse al contagio o exponerse a no tener ingresos y las dos acaban en lo más trágico".

"La campaña está en nuestra plataforma 'Sembramos flores de dignidad contra el COVID 19' y hemos cogido como flor fundamental la lucha ontra el covid. Entrando en nuestra web el primer destacado te lleva a esta plataforma. Y la manera de ayudar es dar un donativo". El director de 'Selvas Amazónicas' relata que "nos están pidiendo medicinas porque es muy complicado el acceso a ellas en estos lugares. Se compra tambien lejía, jabón, mascarillas... y lo peor es que no hay manera de conseguir todo esto, por ejemplo, en Perú".

Además existe el problema de acceso a la alimentación. Por eso los misioneros "están dando de comer a montones de gente. O salen a trabajar y se acaba el confinamiento, o estan confinados, no salen a trabajar y se mueren de hambre". La situación de los misioneros asegura que "es que ni lo piensan porque no paran. Cuando no están con una familia están con otra, y buscando ayudas por todos lados. Gracias a Dios nosotros podemos ayudarles porque la generosidad española es grande. Ya les enviamos ayuda anterior pero siguen pidiendo porque no se alcanza".