La Iglesia en los medios de comunicación: Una luz sobre este difícil reto

En el Espejo presentamos un libro de la editorial palabra que lleva por título 'Noticias y algo más sobre la Iglesia'. Una publicación que nos ayuda a reflexionar acerca de lo que es nuestro trabajo: la información sobre la Iglesia. Algo que es todo un fenómeno comunicativo. El autor es el profesor José Francisco Serrano de la Universidad CEU San Pablo y además colaborador en diferentes medios y entre ellos la Cadena COPE.

Lo primero que llama la atención de sus páginas es plantearse lo Interesante de la información sobre esta institución, que parece perder peso social cada día: "La tesis del libro es que una buena información sobre la Iglesia depende del buen periodismo. Y el buen periodismo nos habla de lo que es importante para las personas. La Iglesia tiene que decir cosas muy importantes para la sociedad. El Papa es un líder mundial indiscutible. Está constantemente ofreciendo temas de conversación. Si es buen periodismo siempre se fija en aquello que representa un interés que es relevante y que nos ayuda a vivir mejor".

Otra de las realidades que se pueden respirar en torno a este tema es la posible incomprensión entre los medios y la Iglesia, pero Serrano asegura que "la Iglesia ha aprendido del mundo y el mundo de la Iglesia. Una iglesia que no comunica no es Iglesia, y ella no copmunica como comunica el mundo. Para la comunicación de la Iglesia fundamentalmente de lo que se preocupa es del destinatario y de hacer llegar el mensaje. Las grandes ideas hay que saber explicarlas, y eso la Iglesia ha aprendido a hacerlo. La Iglesia ha llegado muy pronto a Internet para las nuevas generaciones".

El autor apunta también lo que debemos pedir a los informadores y a las diversas articulaciones comunitarias e institucionales que componen esta realidad que es la Iglesia: "A nosotros los periodistas lo que se nos tiene que pedir es profesionalidad. Para la labor de la comunicación de la Iglesia, se nos tiene que pedir lo que a todo buen periodista. Que tengamos conocimiento de la materia que utilicemos. Que sepamos de lenguaje, tengamos fuentes de información... Que entiendan los ritmos de los medios de comunicación, sus dinámicas, que faciliten el trabajo y que abran las ventanas".