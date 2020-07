La historia de dos curas vascos que han desarrollado toda su vida sacerdotal en Canarias

La despedida tuvo lugar el pasado domingo en la Plaza del Cristo de Tacoronte, en Tenerife, con una misa de acción de gracias por el ministerio de los sacerdotes Rufino Pérez de Leceta y Carlos Arceniega, naturales del País Vasco, que ahora regresan a su tierra natal tras 53 años de servicio en la diócesis canaria. Ambos se ordenaron en 1965 en Vitoria.

Por aquel entonces el obispo de Tenerife, Luis Franco, transmitió al de Vitoria, Francisco Peralta, el deseo de contar con algunos sacerdotes suyos en la isla. Llegaron a Tenerife en 1967 y comenzaron su labor pastoral en La Orotava. Después estuvieron 16 años en sendas parroquias de Santa Cruz de Tenerife, para pasar a la isla de La Gomera, y posteriormente de regreso a Tenerife, concluyendo en Tacoronte, donde han permanecido los últimos catorce años.

Al finalizar la Eucaristía, Rufino reconoció que nunca pensaron que el Señor les pondría en el camino Tenerife, una isla que apenas conocían y donde no tenían amigos. Sin embargo reconocieron una llamada de Dios cuando el obispo les presentó esa posibilidad. Llegaron con una ilusión que no han perdido durante 53 años sirviendo en toda clase de parroquias. “Todo ha sido obra de Dios y sin él no hubiéramos podido realizar lo que humildemente hemos llevado a cabo”.

También tuvo palabras de agradecimiento para el resto de compañeros sacerdotes con los que han trabajado siempre codo con codo. Y también para la comunidad de fieles por el apoyo recibido durante este más de medio siglo. Los dos sacerdotes han sido nombrados “Hijos Adoptivos de Tacoronte”, como lo fueron en 2007 de Guía de Isora. También para los sucesivos alcaldes de estas localidades tuvieron palabras de aprecio por la colaboración establecida.

Cada una de las parroquias por las que han pasado tiene sus historias y acontecimientos de alegría y de dolor, que fueron desgranando. En ellas han compartido la vida de sus gentes con el testimonio de Cristo que acompaña y sostiene la esperanza en las circunstancias más diversas. No estaba en los planes de estos curas vascos pasar más de media vida en Canarias, pero ahora se sienten felices y agradecidos por los frutos de su largo ministerio. Como lo están las gentes que han gozado de su ministerio.