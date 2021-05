La figura del Papa Juan Pablo I a través de su fundación

En febrero del año 2020, el Papa Francisco erigió la fundación vaticana 'Juan Pablo I', para profundizar en la figura, en el pensamiento y en sus enseñanzas. La Fundación ha ido dando sus primeros pasos -a pesar de la pandemia- y todo el archivo privado del Pontífice italiano, ha pasado ya a manos de la fundación. Una oportunidad para conversar sobre el significado de esta iniciativa del Santo Padre. Para ello, acude a los micrófonos de El Espejo el cardenal Beniamino Stella, Prefecto de la Congregación para le Clero y miembro del Consejo de administración de la Fundación.

El cardenal no solo tiene la oportunidad de estar muy cerca de esta iniciativa, si no que pudo conocer personalmente al difunto papa: "Lo conocí muy de cerca siendo obispo de mi diócesis, en mi tierra durante 11 años. En la plaza de San Pedro lo saludé antes de su entrada para su ordenación episcopal con Juan XXIII a finales del 58. Lo conocí durante 11 años y tengo de él, el recuerdo de un pastor cercano. Yo era seminarista en ese momento y él visitaba enfermos, visitaba familias... Lo recuerdo como un pastor bueno, sereno y con sentido común.Lo que el Papa Francisco llamaría un pastor con olor a oveja. Y las ovejas éramos nosotros los seminaristas, los sacerdotes, los enfermos, las familias , los obreros... Eso es lo que yo he conocido de mi obispo que fue después Juan Pablo I".

Era un hombre de gobierno, capaz de decidir y de gobernar

EL cardenal Stella cree que las imágenes que se tienen sobre el Papa Juan Pablo I "podía tener cierta apariencia de debilidad o indeterminación. Era una persona a la que le costaba mucho decidir. Sufría el gobierno del clero de una diócesis, pero una vez que las tomaba era una persona muy firme. Él era de la montaña del norte, y tenía ese temparamento sólido y recio. Aparentaba una figura de ser un sacerdote sencillo y bueno, pero tenía una gran vida espiritual. Durante su tiempo como obispo y también como Papa, era un hombre de gobierno, capaz de decidir y de gobernar".

"Hoy vivimos un tiempo eclesial distinto, pero a cada Pontífice, Dios lo prepara para su tiempo. Las complejidades de hoy son del tiempo presente, pero la Iglesia siempre ha tenido dificultades. Debemos presentar la exigencia del Evangelio y eso pone reparos y dificultades que provocan rechazo. Pero Juan Pablo I era un hombre de Iglesia, con mucha seriedad y sentido de responsabilidad. Él habría enfrentado sus tiempos así como la Iglesia los enfrenta hoy: hablando del Evangelio, de Dios, de la doctrina de la Iglesia..."