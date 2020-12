Así prepara el adviento la ONG CESAL: "Levanta tumirada"

Llega el adviento, ese tiempo de espera que este año va a ser sin duda diferente a cualquier otro. Es una época del año en la que también se invita con especial ahínco a la solidaridad, y eso es lo que pretende la nueva campaña de la ONG CESAL. Nos quiere provocar e invitar a algo muy claro: 'Levanta tu mirada, la Esperanza junto a quien tiene necesidad'. El director de la ONG, Pablo Llano y Felipe Rojas, responsable de formación del proyecto La Quinta Cocina, analizan este momento en El Espejo.

Esta situación que vivimos provocada por la pandemia ha sido "una sorrpesa" para todos, explica el director. Pero no solo por sus consecuencias negativas: "Esta situación no la podíamos preveer, no podíamos imaginar que íbamos a tener que responder con comida para la gente que está pasando hambre, incluso en Madrid. La verdad que se ha convertido también en un espectáculo de solidaridad. Desde empresas que estaban sufriendo, hosterlería e incluso jóvenes que han querido aportar lo que no tienen. Pero que han aportado su granito para apoyar y servir a otros".

Pablo Llano explica también el porqué de este lema para 2020: "Queremos lanzar esta provocación: levanta tu mirada. Nosotros también hemos tenido la experiencia de que es fácil tener la tentación en estos meses de mirarnos demasiado a nosotros mismos. Y sin embargo hemos visto el bien que es implicarnos con el que tenemos al lado. Queremos invitar a la gente a que se sumen a esta oleada de personas que se ponen en marcha y se implican con el que tienen al lado". La situación hace que "muchas actividades de calle no se van a poder hacer, algunas otras sí con todas las medidas de seguridad. Y las demás las hemos reconvertido para hacerla de forma virtual".

Felipe Rojas relata qué ha supuesto toda esta situación para el proyecto la Quinta Cocina: "En medio de una formación y en nuestra zona de confort tenemos la Quinta Cocina. El confinamiento nos llamó a estar en las casas, pero veiamos que los propios jóvenes querían segurir aprendiendo. Aquí aprendemos con la práctica pero claro.. en casa parecía imposible. Empezamos a encontrarnos con dificultades como la soledad. Los chicos querían hacer algo y dijimos 'tenemos que estar con ellos', así que nos reinventamos con una formación telemática".

Pablo Llano asegura que "con esta situación a nivel global se han roto las barreras entre los pobres. Nos vimos llamados a crear una campaña global, y lo virtual nos permite esto. No podemos quedarnos al margen de cubrir todas las necesidades de tantas personas en el mundo. Es estar cerca de las personas y romper ese aislamiento".