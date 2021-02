'Descifrando el Vaticano': El libro que explica el Vaticano huyendo de los estereotipos

Ya puedes encontrar en las librerías la publicación 'Descifrando el Vaticano', un título que va firmado por el corresponsal del diario ABC, Juan Vicente Boo. Este libro quiere mostrarnos qué es y cómo funciona el Vaticano más allá de estereotipos.

Juan Vicente Boo afirma en el Espejo que "en el Vaticano te encuentras con edificios muy bellos y de 500 años de antigüedad, pero dentro no solo hay tecnología si no también un pensamiento contemporáneo. Lo esencial es esa sintonía con el jefe. El Vaticano es contemporáneo o perenne, no sabría cómo decirlo".

El Vaticano es contemporáneo o perenne

El Vaticano es una realidad compleja y que hay que saber cómo mirar: "A veces se mezclan en informaciones que no están bien hechas. Es distinto mirar a los organismos que lleva el Papa en su tarea espiritual; y lo que es el estado del Vaticano que es un sustrato material imprescindible para operar. Es como la persona que viene a visitarte y el automóvil en el que te visita".

El corresponsal de ABC relata que durante estos años en su trabajo "me he ido acostumbrando a ver muchos fenómenos en el Vaticano, con la mirada de Francisco. A mí me impresionaba que una persona que recibe tantas noticias malas cada día -aunque también muchas buenas-, y no se abate. Respecto a los escándalos sucede lo mismo. Al Papa no le duele tanto un escándalo porque se sepa, sino porque ha sucedido. El hecho de que se sepa ayuda a solucionar el problema".