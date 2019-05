"Decir Islam no es decir terrorismo. Hay un mundo musulmán muy dialogante"

El Director de la publicación, el misionero comboniano Jaume Calvera, ha explicado en 'El Espejo' que desde "Mundo Negro" intentan luchar contra el desconocimiento y la información estereotipada del continente africano. En este sentido, el especial que publican cada tres años es una muestra de este empeño de la congregación por "presentar una África objetiva y a la vez positiva".

Jaume Calvera ha señalado que en muchos casos las personas que emigran son las más preparadas y formadas de la sociedad, con lo cual con la fuga de talentos lo que se produce es una "descapitalización del continente" y esto es algo que no beneficia ni a los países de origen ni a los de destino porque lo que genera es un mayor empobrecimiento.

Calvera ha destacado el esfuerzo que se hace en determinadas naciones y ha lamentado la intervención de países como China o Rusia: "Hay que dejar que África crezca, con ayuda, pero sin injerencias".

Según los datos a los que tiene acceso la revista en los últimos tres años y "a pesar de las dificultades y las crisis, la población en África ha crecido en 50 millones de habitantes".

Respecto a la situación del Islam en el continente ha insistido en que la situación varía considerablemente de un país a otro y que es un asunto con el que desde los medios de comunicación se debería tener más cautela: "El Islam no es igual en todas partes. Decir Islam no es decir terrorismo. Hay países en los que la integración no se hace bien. Pero hay un mundo musulmán muy dialogante".

El Director de "Mundo Negro" también ha señalada el "boom de vocaciones" como un aspecto muy positivo que llama la atención en muchos países de África y que contrasta con lo que sucede en Occidente.